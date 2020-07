Lego NES-Set inklusive Röhrenfernseher und Controller im Video [Upd.]

Update vom 14.7.2020:

Lego hat das NES-Set offiziell bestätigt. Die Informationen von VJGamer haben sich demnach allesamt bestätigt: Ab dem 1. August 2020 werdet ihr euch euer eigenes Klötzchen-NES zusammenbasteln können, in das ihr sogar ein Modul einlegen dürft. Doch egal, welches Spiel ihr wählt, auf dem ebenfalls baubaren Röhrenfernseher läuft stets ein Level aus Super Mario Bros., das ihr mit einer Kurbel bedient. Preislich liegt das Set 71374 bei 224,19 Euro.

In einem neuen Video stellt euch Jonathan Bennink, Lead Designer bei der Lego Group, alle Features und Inhalte vor. Unter anderem ist zu sehen, wie sich der Einsatz des Lego-Marios aus dem "Abenteuer mit Mario"-Starterset auswirkt, das ebenfalls ab dem 1. August 2020 verfügbar sein wird. Ansehen könnt ihr den Clip unter dieser News.

Ursprüngliche News vom 13.7.2020:

Wie die chinesische Homepage VJGamer berichtet, arbeitet der Klötzchen-Set-Hersteller Lego an einem ganz besonderen Set. In diesem enthalten sind ein Baukasten, aus dem ihr euch ein Lego-NES zusammenbasteln könnt, samt Controller. Doch damit ist noch nicht Schluss, auch ein Röhrenfernseher-Kit wird enthalten sein. Auf diesem läuft eine Steinchen-Nachbildung von Super Mario Bros., das ihr über eine seitlich an dem Kasten angebrachte Kurbel antreibt.

Preislich soll das Set mit der Nummer 71374 mit 229,99 Euro zu Buche schlagen. Der Veröffentlichungstermin ist laut VJGamer (via Stonewars) der 1. August 2020 und insgesamt müsst ihr 2.646 Teile zusammensetzen. Ebenfalls soll bereits bekannt sein, wie groß die einzelnen Bestandteile sein werden:

Fernseher: 23,9 x 22,6 cm (Breite x Höhe)

Controller: 12,6 x 5,1 cm ( Breite x Höhe)

NES: 20,8 x 7,5 cm (Breite x Höhe)

Das Set wird sich außerdem zusammen mit der Mario-Figur von Lego kombinieren lassen. Stellt ihr diese oben auf den Fernseher, werden weitere Funktionen freigeschaltet, darunter beispielsweise die kultige Musik des Originalspiels. Eine offizielle Bestätigung von Lego oder Nintendo steht aktuell noch aus.