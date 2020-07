Montagmorgen-Podcast #354

Teaser Der verlorene Redakteur Dennis ist zurückgekehrt und sorgt für Klarheit über seine mysteriöse Verletzung. Gemeinsam mit Hagen philosophiert er zudem über Ausflüge nach Le Carré und vieles Weiteres.

Alle guten Dinge müssen mal ein Ende finden und so ist auch Dennis wieder aus seinem Urlaub zurückgekehrt, der dank unerfreulicher Ereignisse ohnehin zwangsweise verlängert wurde. Also nicht wirklich, denn mit kaputten Rippen und Handgelenken ist Entspannung auch ein Fremdwort. Wie es dazu gekommen ist, was euch die Woche auf GamersGlobal erwartet, welche Spieleerlebnisse Hagen und Dennis hinter sich haben und vieles mehr erwartet euch in diesem Montagmorgen-Podcast. Alle Themen im Überblick: