GG-Rückblick KW 28/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 28: Rückblick von Sonntag, 5. Juli, bis Samstag, 11. Juli 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Während das Sekiro-Letsplay derzeit pausiert, sind zum interaktiven Let's Play zu Total War - Warhammer 2 drei weitere Folgen erschienen. Angeschaut haben wir uns Paper Mario - The Origami King in der Previewfassung, hinzu kommen die Tests zu Beyond A Steel Sky, Deadly Premonition 2 und F1 2020. Wem Pixelgrafik und ein „beinhartes Crafting- und Survial-Spiel“ zusagen, dem sei die jüngste Jörgspielt-Ausgabe zu Surviving Titan empfohlen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Dieses Mal wird die Aufzählung von zwei Hardware-Themen angeführt, wobei die Überschrift zur Nintendo-News etwas irreführend ist. Auch die restlichen Meldungen sind abwechslungsreich: Angefangen beim zukünftigen Cover-Design der PS5-Spiele oder einem aktuellen Fall von Online-Hass in Bezug auf The Last of Us 2, über erste Infos zu Far Cry 6 bis hin zur Verschiebung des MMOs New World. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 12. Juli (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Im User-Artikel zum „Offline-Messenger der PC Action“ wird ein „nostalgisch verklärter Blick auf die digitale Kommunikationskultur und -technik Ende der 1990er Jahre“ geworfen. Ein weiterer User-Text erwartet euch zum Early-Access-Titel Curse of the Dead Gods, und auch in einer neuen „Das spielen unsere User“-Galerie könnt ihr stöbern:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Mortal Shell: Open-Beta im Epic Games Store gestartet

Wer herausfordernde Spiele wie die Dark Souls-Reihe, Bloodborne und manch andere Titel mag, dem könnte auch das düstere Mortal Shell gefallen. Erfreulich ist, dass ihr euch mittels der Open-Beta schon jetzt einen eigenen Eindruck verschaffen könnt.

» ... ist jetzt offiziell ein alter GG-Haudegen! «

— Sisko am 10. Juli 2020

❺ ⚊ KW 28/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Bereits vor fünf Jahren war die Fertigstellung von Star Citizen ein Thema, das intensiv von unserer Community diskutiert wurde. Außerdem berichteten wir damals über den Fall eines 17-Jährigen Hackers oder auch über das Crowdfunding zu The Bard's Tale 4. Impressionen von der 9. Ausgabe der Langen Nacht der Computerspiele bietet euch die entsprechende Plus-Galerie:

