PM: TOM CLANCY’S ELITE SQUAD™ ERSCHEINT AM 27. AUGUST FÜR MOBILE ENDGERÄTE (Ubisoft News)

Düsseldorf, 12. Juli 2020 – Ubisoft® gab heute während Ubisoft Forward bekannt, dass Tom Clancy’s Elite Squad™, ein Free-to-Play Mobile-RPG mit bekannten Charakteren aus dem Tom Clancy- Universum, am 27. August für iOS und Android erscheint. Die Spieler können sich ab sofort im App Store und bei Google Play vorregistrieren und erhalten als exklusive Belohnung eine Waffe für Montagne, dem bekannten Operator aus Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege.

Ein erster Trailer kann inkl. Embedded-Code unter folgendem Link gefunden werden:

Das von Ubisoft Owlient entwickelte Military Mobile RPG Tom Clancy’s Elite Squad stützt sich auf die Geschichten der Tom Clancy-Reihe wie Ghost Recon, Splinter Cell, The Division und Rainbow Six. Zum ersten Mal haben Spieler die Möglichkeit, ein Team aus den bekanntesten Charakteren des Tom Clancy-Universum zusammenzustellen, darunter Caveira, Sam Fisher, El Sueño, Montagne, Nomad und viele andere.

Die Spieler haben Zugang zu 70 bekannten Charakteren und unzähligen Waffen, Ausrüstungsgegenständen und einzigartigen Fähigkeiten, die ihnen beim Aufbau und Ausrüsten ihres schlagfertigen Squads helfen. Als Befehlshaber führen die Spieler ihre Truppe in dynamische 5x5 Kämpfe auf Schlachtfeldern wie der Operationsbasis aus Tom Clancy’s The Division® und Valetta und Malta aus Tom Clancy’s Splinter Cell. Die Spieler müssen während des Kampfes im richtigen Moment entscheidende Befehle erteilen, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen und die gegnerische Truppe zu besiegen.

Tom Clancy’s Eite Squad umfasst einen spannenden Kampagnenmodus, der eine brandneue Tom Clancy -Storyline einführt, in der sich die Spieler einer neuen Bedrohung stellen müssen, um die Welt zu retten. Die Kampagne wird mehrere Kapitel mit einer Vielzahl von freischaltbaren Soldaten und einzigartigen erzählerischen Szenen umfassen. Neben der Kampagne haben Spieler die Möglichkeit, andere Truppen herauszufordern, indem sie in der Arena heftige PvP kämpfe austragen, oder sich den epischen Gilden Kriegen für eine eindringliche und kompetitive Erfahrung anschließen.

Spieler können sich im App Store und bei Google Play vorregistrieren, um eine exklusive Belohnung zu erhalten, wenn das Spiel weltweit veröffentlicht wird.

