PM: 20 Minuten Gameplay aus Assassin’s Creed Valhalla: Jetzt auf Xbox One vorbestellen und von Smart Delivery profitieren (Microsoft Xbox Wire)

Assassin’s Creed Valhalla ist ab dem 17. November für Xbox One erhältlich und entführt Dich in der Rolle eines Wikingers ins England des 9. Jahrhunderts. Spielerinnen und Spieler, die den Titel für Xbox One erwerben, erhalten dank Smart Delivery automatisch und ohne Zusatzkosten auch die Version für Xbox Series X, sobald die Konsole erscheint.

Assassin’s Creed Valhalla dreht sich um die spannende Legende von Eivor, dem gnadenlosen Wikinger, auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sein Volk. Auf Deiner Reise plünderst Du Orte voller Kostbarkeiten, rekrutierst andere gefährliche Räuber, verpasst Deiner Siedlung ein Upgrade und greifst riesige, bis an die Zähne bewaffnete Festungen an.

Dank des neuen Kampfsystems nutzt Eivor eine Vielzahl von Waffen beidhändig – darüber hinaus hilft Dir ein neues Betäubungssystem, Deinen Feinden den Rest zu geben und die wahre Unbarmherzigkeit eines Wikingers zu demonstrieren. Da Wikinger im mittelalterlichen England nicht unbedingt willkommen sind, schleichst Du Dich immer wieder ungesehen hinter die feindlichen Linien. Mit Deiner versteckten Klinge schaltest Du dann Gegner leise und präzise aus, bevor sie wissen wie ihnen geschieht.

Englands dunkles Zeitalter ist beherrscht von Kriegen und Konflikten. Wenn Du hier überleben willst, sind die richtigen Beziehungen unerlässlich. Jede Wahl, die Du bei politischen Allianzen oder Entscheidungen über Leben und Tod triffst, hat Einfluss auf Deine eigene Geschichte.

Neben der Standard Edition, sind die Gold und Ultimate Editionen von Assassin’s Creed Valhalla ab jetzt als Vorbestellungen im Microsoft Store verfügbar. Bei der Vorbestellung jeder Version für Xbox One oder Xbox Series X erhältst Du die zusätzliche Mission The Way of the Berserker bei Veröffentlichung kostenlos dazu.

Schärfe Deine Axt und mache Dich bereit für jede Menge Plünderungen ab dem 17. November in Assassin’s Creed Valhalla.