PM: FAR CRY® 6 - DAS PARADIES HAT SEINEN PREIS (Ubisoft News)

Düsseldorf, 12. Juli 2020 – „Unser Land ist wie diese Granate… du musst unsere Leute schön fest umklammern, ansonsten gehen wir alle zusammen hoch.” – Antón Castillo. Während Ubisoft Forward wurde heute bekannt gegeben, dass sich Far Cry® 6 in der Entwicklung befindet und am 18. Februar 2021 für Xbox Series X, XboxOne, PlayStation®5, PlayStation®4,Stadia, im Epic Games Store undUbisoft Store für Windows PC, sowie auf Uplay+*, dem Ubisoft-Abo-Service, erscheinen wird.

Mit Darbietungen renommierter Schauspieler wie dem Emmy nominierten Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian) und Anthony Gonzalez (Coco), einem vom Film- und Fernsehkomponisten Pedro Bromfman (Narcos) geschaffenen Soundtrack und einer Eröffnungssequenz unter der Regie von Emmy-Preisträger Patrick Clair (Westworld, True Detective), unterstützen Talente auf Hollywood-Niveau die narrative Erfahrung von Far Cry 6.

Far Cry 6 wird von Ubisoft Toronto** entwickelt und lässt die Spieler in die Tiefen einer modernen Guerilla-Revolution auf Yara eintauchen, einem tropischen Paradies, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Präsident Antón Castillo (Esposito) strebt danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego (Gonzalez) darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Auf dieser in Aufruhr geratenen Inselnation erleben die Spieler die Spannung und das Chaos des Guerillakampfes, während sie als Bürger von einer revolutionären Bewegung mitgerissen werden, um einen Tyrannen zu stürzen.

„Mächtige und komplexe Antagonisten sind Teil der DNA von Far Cry”, sagt Navid Khavari, Narrative Director Ubisoft Toronto. „Mit überragenden Talenten wie dem unverkennbaren Giancarlo Esposito zu arbeiten und zu sehen, wie er unseren Antagonisten als erschreckenden, aber auch zutiefst komplexen menschlichen Charakter verkörpert, war eine unglaubliche Erfahrung und ich kann es nicht abwarten, sie mit unseren Fans zu teilen.“

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Dani Rojas, wahlweise männlich oder weiblich, welche in Yara geboren und aufgewachsen ist, und sich inmitten der Revolution gegen Antón Castillo befindet. Als Dani werden die Spieler zu Guerillakämpfern und erkunden eine riesige Inselnation, vom üppigen Dschungel bis hin zu Yaras Hauptstadt Esperanza. Um erfolgreich gegen Antón Castillos übermächtiges Regime ankommen zu können, müssen die Spieler nicht nur Einfallsreichtum zeigen, sondern auch ein Arsenal einzigartiger neuer Waffen, Fahrzeuge und tierischer Gefährten (Fangs for hire) einsetzen, wie zum Beispiel Chorizo, den süßesten Dackel auf Rädern.

Ubisoft gab ebenfalls bekannt, dass die Gold-, Ultimate- und Collector’s Editionen von Far Cry 6 vorbestellt werden können***:

Die Limited Edition enthält das Grundspiel sowie das Dschungel-Expeditions-Paket und ist exklusiv bei Amazon erhältlich

Die Gold Edition enthält das Grundspiel und den Season Pass

Die Ultimate Edition enthält das Grundspiel, den Season Pass und das Ultimate-Paket, welches das Dschungel-Expeditions-Paket, das Krokodiljäger-Paket und das Vice-Paket beinhaltet.

Die Collector’s Edition enthält das Grundspiel, den Season Pass, das Ultimate-Paket, eine hochwertige Nachbildung des “Tostador”, des DIY-Flammenwerfers aus dem Spiel**** (bestehend aus 7 Teilen, Länge: 72 cm), ein Artwork der Bauanleitung, gestaltet vom bekannten Künstler Tobatron, eine einzigartige Sammlerbox nach dem Vorbild von Tobatrons bekanntem Kunststil, ein exklusives Steelbook®, ein 64-seitiges Artbook, 10 Aufkleber, ein Schlüsselanhänger von Chorizo, eine Karte und einen ausgewählten Soundtrack des Spiels. Die Collector’s Edition gibt es exklusiv im Ubisoft Store.

Fans, die Far Cry 6 vorbestellen***, erhalten das Libertad-Paket mit dem „Libertad-Outfit“ für Chorizo und die Waffe „Discos Locos“, einen CD-Wechsler, der zur Waffe umgebaut wurde und Feinde auf ihrem eigenen Grab tanzen lässt.

Spieler, die Far Cry 6 auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können das Spiel kostenlos auf die Version für die Folgegeneration (PlayStation 5 oder Xbox Series X) übertragen. *****

