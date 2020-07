Assassin's Creed Valhalla: 30 Minuten kommentiertes Gameplay im Video

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ubisoft hat im Rahmen des digitalen E3-Ersatzevents Ubisoft Forward neues Material zu Assassin's Creed Valhalla (in der GG-Preview) präsentiert. Nachdem die groß angekündigte erste Enthüllung im Rahmen der Inside-Xbox-Show im Mai viele Fans enttäuschte, da nur Ingame-Spielszenen, aber kein echtes Gameplay gezeigt wurden, liefert Ubisoft jetzt nach. Neben einem Gameplay-Trailer, der euch einen Eindruck von Raubzügen, Kampfsystem und Erkundung vermittelt, gab es in der Post-Show des Events ungefähr 30 Minuten Szenen aus dem Spiel, die von Quest Director Philippe Bergeron englisch kommentiert wurden. Den Mitschnitt könnt ihr euch unter dieser News anschauen.

Im Video seht ihr die Belagerung und den Angriff auf die Burgfestung eines Zwischengegners, wobei euch zuvor rekrutierte Verbündete und ein Rammbock zur Hilfe kommen. Beim finalen Kampf gegen den Boss und dessen Wolf bekommt ihr einen ersten Blick auf das Kampfsystem, bei dem ihr insgesamt weniger Waffen als in den Vorgängern zur Auswahl haben werdet, dafür aber mit allen Waffen (auch Schilden) beidhändig kämpfen könnt. In der Open-World, die ihr zu Land auf eurem Pferd oder auf den Flüssen mit eurem Langschiff durchquert, erledigt ihr Nebenquests, geht auf Raubzüge, entdeckt Zwischenbosse mit mystischen Fähigkeiten, erkundet verlassene Bauernhöfe oder Schreine und könnt jagen sowie angeln. Neben den aus Assassin's Creed Odyssey bekannten Dialogoptionen und deren Auswirkungen wird es auch das sogenannte "Flyting" geben, das die Wikinger-Variante der modernen Rap-Battles darstellt und an die verbalen Fechtduelle aus Monkey Island ("Du kämpfst wie eine Kuh!") erinnert.

Assassin's Creed Valhalla erscheint am 17. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Ein Termin für die Next-Gen-Versionen auf PS5 und Xbox One Series X ist noch nicht bekannt, das Upgrade wird in beiden Fällen kostenlos sein.