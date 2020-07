Watch Dogs Legion erscheint am 29. Oktober // Gameplay-Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ubisoft hat im Rahmen des digitalen E3-Ersatzevents Ubisoft Forward neues Video- und Gameplaymaterial zu Watch Dogs Legion präsentiert und auch den Erscheinungstermin enthüllt. Neben einem Cinematic-Trailer, der euren Weg von einem gewöhnlichen Zuschauer zum Mitglied der Widerstandsbewegung DedSec durch das dystopische London zeigt, gab es auch ausführliche Spielszenen zu sehen. In dem knapp achtminütigen Video, das ihr unter dieser News findet, seht ihr zwei Missionen, die mit verschiedenen Charakteren – im Spiel lässt sich jeder NPC für DedSec rekrutieren – unter Nutzung von deren speziellen Fähigkeiten auf völlig unterschiedliche Weise gespielt werden können.

So bahnt ihr euch auf eher brachiale Weise mit einem Bauarbeiter den Weg in den Tower of London, wobei auch dessen Frachtdrohne zum Einsatz kommt. Alternativ rekrutiert ihr einen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Albion, die nach zahlreichen Anschlägen die Ordnung in London wiederherstellen soll, und gelangt so unbemerkt durch die Security-Checkpoints, solange ihr euch nicht zu auffällig verhaltet.

Watch Dogs Legion erscheint am 29. Oktober 2020 für PC, Stadia, PS4 und Xbox One. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X sollen ebenso "bald" folgen, wobei das Upgrade in beiden Fällen kostenlos sein wird.