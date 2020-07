Ghost Recon - Breakpoint: Update 2.1.0 in Kürze, bringt KI-Kameraden

PC XOne PS4

Wie Ubisoft im Rahmen der Forward-Präsentation bekannt gegeben hat, wird bereits am 15. Juli 2020 das Update auf Version 2.1.0 von Ghost Recon - Breakpoint (im Test, Note: 6.5) für alle Plattformen erscheinen, auf denen der Titel aktuell erhältlich ist. Der Patch auf die neue Version bringt vor allem ein großes Feature, von dem Solo-Spieler profitieren dürften: KI-Mitstreiter für euren Squad. Wenn ihr den Titel bisher alleine angegangen seid, musstet ihr Auroa alleine befreien, nun könnt ihr jederzeit im Menü eure Kameraden aktivieren oder deaktivieren nachdem ihr das erste Mal den Hub Erewhon erreicht habt.

Eure KI-Kumpels könnt ihr komplett nach euren Wünschen anpassen. Dabei sind nicht nur die Ausrüstung und Bewaffnung wählbar, ihr dürft sie auch optisch nach euren Vorstellungen gestalten. Mit einem Auswahlrad erteilt ihr ihnen Befehle, so dass ihr euch neu gruppiert oder sie angreifen lasst. Außerdem sollen sie sich dynamisch an euren Spielstil anpassen, ob leise oder laut bleibt ganz euch überlassen. Natürlich werden sie euch auch wiederbeleben oder auch ein Simultanschuss, um mehrere Gegner gleichzeitig auszuschalten, ist möglich. Einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten könnt ihr euch in einem neuen Trailer verschaffen, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet.

Ab dem 16. Juli 2020 findet außerdem das Live-Event "Widerstand!" (Trailer) statt. Ihr unterstützt die Outcasts bei einem Gegenangriff auf die Sentinels. Dabei müsst ihr Gefangene befreien, Außenposten attackieren und Konvois aufhalten. Wenn ihr das Event abschließt, verändert sich auch die Spielwelt von Ghost Recon - Breakpoint. Je nach Ausgang treten die Outcasts in den Fraktionskrieg gegen die Sentinels oder Wolves. Für euch winken zudem 14 exklusive Belohnungen. Enden wird das Live-Event "Widerstand!" am 29. Juli 2020.