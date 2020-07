Monster Hunter: Kinofilm auf 2021 verschoben

PC XOne PS4

Monster Hunter - World ab 21,99 € bei Amazon.de kaufen.

Laut einem Bericht der Hollywood-News-Website Deadline wird der Kinostart der Monster-Hunter-Verfilmung mit Milla Jovovich in der Hauptrolle auf das nächste Jahr verschoben. Ursprünglich sollte der Film am 4. September Premiere haben, wird nun aber voraussichtlich erst am 23. April 2021 in den Kinos weltweit anlaufen. Über die Ankündigung, die Darsteller und diverse Promo-Aktionen wie Filmposter im Vorfeld des Kinostarts haben wir euch bereits unterrichtet. Spezielle Gründe für die Verschiebung des Streifens von Regisseur Paul W. S. Anderson wurden nicht genannt.

Vermutlich ist dies einfach der Tatsache geschuldet, dass Kinos in den USA bis auf Weiteres immer noch nicht geöffnet werden dürfen und sich dieser Umstand aufgrund des katastrophalen Verlaufs der Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten in den nächsten Monaten auch kaum ändern wird. Auch wurden bereits alle für den Sommer geplanten Kinostarts in den Herbst verschoben, sodass einiges an Konkurrenz an den Kinokassen zu erwarten wäre, sollten die Lichtspielhäuser öffnen.