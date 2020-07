Devolverland Expo: Gratisspiel zum Devolver-Digital-Showcase

Der ursprünglich für die diesjährige E3 geplante Showcase Devolver Direct 2020 des exzentrischen amerikanischen Publishers fand heute als Live-Stream statt, der erwartungsgemäß etwas "unkonventionell" ausfiel. Neben zahlreichen klassischen Spielepräsentationen wie Shadow Warrior 3, Carrion, Olija, Fall Guys und Serious Sam 4 - Planet Badass kündigte Devolver Digital auch ein eigenes Spiel zum Event an.

Devolverland Expo ist laut der offiziellen Beschreibung ein "First-Person-Marketing-Simulator", in dem ihr ein verlassenes Kongresszentrum untersucht, nachdem die jährliche Devolver Digital Game Expo aus unbekannten Gründen abgesagt wurde. Beim Durchforsten der leeren Hallen könnt ihr ohne lange Warteschlangen an den Ständen Trailer, Gameplayvideos sowie andere Geheimnisse zu diversen Spielen entdecken. Einen Eindruck davon vermittelt euch der Trailer am Ende dieser News.

Wer also das Event, dessen Stream durchaus auch einen Blick wert ist, selbst auf eine spezielle Art und Weise nacherleben will, kann sich Devolverland Expo ab sofort kostenlos für PC via Steam herunterladen.