Welche Gaming-Podcasts verfolgt ihr?

Teaser Gaming-Podcast gibt es inzwischen viele. Doch welchen davon hört ihr persönlich eigentlich am liebsten – und weshalb? Genau das möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren.

Stay forever 25% Spieleveteranen 20% Ich verfolge keinen Gaming-Podcast ( oder zumindest nicht regelmäßig) 18% The Pod (Auf ein Bier) 17% Verfolge mehrere und habe keinen klaren Favoriten 7% Ein anderer Gaming-Podcast (siehe Kommentar) 4% Games Insider 4% Plauschangriff 2% Insert Moin 2% Start & Select 1% Game Not Over 1% Game Dev Podcast 1% GameStar-Podcast 0% Rumble Pack 0%

News-Update (Ergebnis):Der "Stay forever"-Podcast steht mit 25 Prozent der Stimmen recht klar auf Platz 1 der Lieblingsliste der Umfrageteilnehmer. Mit einem Fünftel, also 20 Prozent der Stimmen sichert sich der "Spieleveteranen"-Podcast aber mit einem ebenfalls sehr hohen Wert den zweiten Platz. Mit 17 Prozent knapp dahinter sichert sich "The Pod" den dritten Platz. Sämtliche anderen Game-Podcasts, beginnend mit "Games Insider" mit 4 Prozent der Stimmen sind bereits deutlich abgeschlagen. 7 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, unter allen von ihnen verfolgten Gaming-Podcasts keinen eindeutigen Favoriten zu haben, während lediglich 18 Prozent entweder gar keine Podcasts aus diesem Segment verfolgen oder dies allenfalls unregelmäßig tun. In den Kommentaren wurden von Usern zwar verschiedene, nicht nur Abstimmung gestellte andere deutschsprachige Podcasts genannt, davon jedoch keiner in der Häufigkeit, dass sie an dieser Stelle unbedingt genannt werden müssten.Ursprüngliche News:Es gibt eine ganze Reihe teils sehr prominenter Gaming-Podcasts, international sowieso, allerdings soll es in unserer heutigen Sonntagsfrage ausschließlich um jene in deutscher Sprache gehen. Erwähnen könnten wir an dieser Stelle viele, etwa den "Stay forever"-Podcast der Ex-GameStar-Redakteureundoder den "Spieleveteranen"-Podcast, in dem GamersGlobal-Chefredakteurundregelmäßig aktuelle Spielethemen, aber nicht zuletzt auch Retro-Spiele besprechen.Daneben gibt es es allerdings noch viele weitere beliebte deutschsprachige Gaming-Podcasts, wie "The Pod" beziehungsweise die kostenfreie "Auf ein Bier"-Variante vonund, "Insert Moin", "Start & Select" oder auch "Game Not Over" des ehemaligen 4Players-Redakteuers und Ex-PR-Chef von Capcom Deutschland. Doch welchen davon hört ihr am liebsten? Natürlich können wir in der unten eingebetteten Umfrage nicht alle potenziellen Kandidaten aufführen. Sollte euer Favorit also nicht dabei sein, wählt einfach die Option "Ein anderer Podcast" und verratet uns und den anderen Lesern, sehr gerne mit Link zur Podcast-Website, wen ihr persönlich bevorzugt.Verratet uns in den Kommentaren zudem gerne genauer, weshalb ihr diesem oder jenem Podcast verfallen seid und weshalb ihr ihn anderen weiterempfehlen würdet. Fühlt euch ferner, wie immer, frei darin, nicht nur eure Meinung zum aktuellen Wochenthema zu nennen, sondern eure Sichtweise mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link