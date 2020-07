Carrion: Reverse-Horror-Game erscheint am 23. Juli // Neuer Trailer

PC Switch XOne Linux MacOS

Devolver Digital hat im Rahmen der Devolver-Direct-2020-Präsentation einen neuen Trailer und das Erscheinungsdatum für das "Reverse-Horror-Game" Carrion von Indie-Entwickler Phobia Game Studio enthüllt. In dem 2D-Action-Titel, der erstmals auf der E3 2019 vorgestellt wurde, steuert ihr eine amorphe Kreatur und müsst aus einem wissenschaftlichen Labor entkommen. Der neue Trailer, den ihr unter dieser News findet, vermittelt euch einen guten Eindruck vom Devolver-typischen Pixellook sowie dem blutigen und brutalen Gameplay.

Das Spiel wird 20 Euro kosten und erscheint bereits am 23. Juli 2020 für PC, Switch, Xbox One und ist auch Teil des Xbox Game Pass (für PC und Xbox One). Auf Steam findet ihr zudem die Demo "Carrion Sneak Peeks", die euch einen ersten Vorgeschmack auf den Titel liefert.