Originalverpacktes Super Mario Bros. für 114.000 US-Dollar versteigert

Auf einer Versteigerung des Online-Auktionshauses Heritage Auctions hat eine noch eingeschweißte Kopie des 1985 erschienenen NES-Spiels Super Mario Bros. für 114.000 US-Dollar den Besitzer gewechselt.

Das Besondere an gerade dieser Kopie des Spiels ist die Hängeschlaufe aus Karton an der in Plastikfolie eingeschweißten Verpackung. Diese äußerst seltene Art der Verpackung wurde von Nintendo nur in den ersten Monaten der Veröffentlichung des Spiels für den amerikanischen Markt produziert und ist deshalb bei Sammlern äußerst begehrt.

Super Mario Bros. war eines der zum Start des NES verfügbaren Spiele. Mit weltweit knapp über 40 Millionen verkauften Einheiten ist es der meistverkaufte Titel auf Nintendos Erfolgskonsole und gleichzeitig auch immer noch das meistverkaufte Spiel mit dem Schnauzbartträger in der Hauptrolle.