Zankstelle Vol. 49: Zankstelle will remember that

Folge 49 des GG-User-Podcasts ist gerade erschienen und wartet darauf, in eure Gehörgänge zu schlüpfen. Heute umschmeicheln euch die Stimmen von Hendrik, John und Dennis, die sich ungefähr 85 Minuten lang über ein Thema unterhalten. Oder anders formuliert: die Drei versuchen, sich einem äußerst interessanten Thema zu nähern und schweifen von diesem Startpunkt immer mal wieder ab. Das ist aber auch kein Wunder, denn im Kern dreht es sich die ganze Zeit um das Vergessen.

Wer die Vorgängerfolge gehört hat, ist auch schon mit einem Teil-Phänomen dieser Ausgabe vertraut: Jürgen zählt dort Red Dead Redemption zu seinen absoluten Lieblingsspielen. Aber ungefähr sieben lange Jahre, nachdem er es begeistert gespielt hatte, musste er bei Hendriks begeisterter Erzählung zum Spiel entsetzt feststellen, wie viel er schon vergessen hat. Und das bei einem Spiel, das er zu seiner persönlichen Top 5 rechnen würde. Wie viel werden wir alle über die Jahre hinweg bei weniger beeindruckenden Titeln vergessen haben?

Aber das Thema hat natürlich noch eine andere Seite: Wie funktioniert das Vergessen in Videospielen? Wie oft startet ihr mit einem Charakter, der gerade praktischerweise sein Gedächtnis verloren hat? Warum können sich die anderen Figuren so selten merken, wer ihr seid? Und wäre es nicht extrem unpraktisch, wenn uns die Wachsoldaten nicht nach ein paar Minuten wieder vergessen hätten? Schreibt uns gerne weitere Beispiele in die Kommentare. Wir von der Zankstelle möchten das Thema nämlich gerne noch einmal aufgreifen.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Und für ganz besonders besondere Hörer gibt es natürlich wieder den sieben Tage lang gültigen Link bei WeTransfer.