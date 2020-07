New World: Amazon-MMO auf 2021 verschoben // Nicht genug Endgame-Inhalte

PC

Irgendwie scheint bei Amazon Games der Wurm drin zu sein. Der Neuling auf dem Spielemarkt musste erst vor wenigen Tagen Optimierungsbedarf für den MMO-Shooter Crucible eingestehen und setzte die finale Version prompt wieder zurück in die Beta-Testphase. Nun wird auch aus dem Großangriff auf die Online-Rollenspiel-Konkurrenz zunächst nichts. New World sollte in diesem Genre am 25. August 2020 seinen von Vorschusslorbeeren umrahmten Stapellauf feiern, im Entwickler-Tagebuch musste man designierte Spieler jedoch auf das Frühjahr 2021 vertrösten.

Grund dafür sei nach dem Auswerten des Feedbacks der Alpha- und Betatester, dass man am Mittel- und Endspiel arbeiten wolle, damit sich die Spieler „vollständig in das Spiel vertiefen können und wissen, dass unser Studio für Qualität und dauerhaftes Gameplay steht“, erklärt Studiochef Rich Lawrence. „Wir möchten weitere Funktionen und Inhalte hinzufügen, bevor wir es einem breiteren Publikum zugänglich machen.“ Vorbesteller und die bereits erwähnten Alpha- und Betatester erhalten dennoch ab 25.8. per E-Mail ihre Zugangsdaten zu New World und können sich auf die Reise ins Land Aeternum machen und das MMORPG in seinem derzeitigen Zustand spielen.