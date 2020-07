Crysis Remastered: Zeitexklusiver Launch auf Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4

Im April dieses Jahres kündigte das deutsche Spielestudio Crytek Crysis Remastered an. Damit sollte eine überarbeitete Version des 2007 erschienenen Crysis an den Start gehen.

Nachdem ein Leak im Microsoft-Store neben dem voraussichtlichen Releasetermin zum 23.7.2020 auch einen Trailer mit Gameplay-Szenen preis gab, sorgte das gesehene Material in der Netzgemeinde für reichlich Unmut. Es wurde vor allem die Grafik bemängelt, von der man angesichts der damaligen Wirkung des Originals weit mehr erwartet hätte. Die Frankfurter Spieleschmiede ruderte daraufhin zurück und zog eine Verschiebung des Releases von mehreren Wochen in Betracht.

Mit der jüngsten Ankündigung soll der Titel nun doch wie geplant am 23.7.2020 , jedoch vorerst nur für Nintendos Switch-Konsole gelauncht werden. Wie lange Crysis Remastered nun quasi zeitexklusiv für die japanische Hybridkonsole verfügbar bleibt, verriet der Tweet des Crysis-Kanals nicht. Auch über die Beweggründe, warum der Titel zunächst nur auf der Switch erscheint, kann derzeit nur spekuliert werden.

