PM: Horizon Raw Materials: Neues Merchandise-Update (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Letzten Monat war es endlich so weit: Wir hatten die große Ehre, euch, der PlayStation-Community, während der digitalen PlayStation-Präsentation „Die Zukunft des Gaming“ unseren Ankündigungstrailer für Horizon Forbidden West zu präsentieren. Und es bleibt spannend. Im nächsten Monat stellen wir die Welt von Horizon einer ganz neuen Community vor, wenn Horizon Zero Dawn Complete Edition für PC erscheint. Diesen Monat haben wir aber etwas ganz anderes für euch parat: Horizon Raw Materials – eine brandneue Merchandise-Marke, mit der die Welt von Horizon über den Videospiel-Horizont hinausgehen soll. In diesem Update zeigen wir euch auch erste Artikel aus dem Sortiment, darunter Kleidung, Brettspiele, Comics und Musik – alles als Teil der neuen Marke. Dann legen wir mal los!

Insert Coin gehört zu den führenden Namen, wenn es um qualitativ hochwertige Kleidung geht, die durch Videospiele inspiriert wurde. Daher sind wir richtig begeistert, mit ihnen gemeinsam an einer exklusiven und offiziell lizenzierten Kollektion zu arbeiten. Schaut euch ihre heiße neue Horizon Raw Materials-Kollektion an, die durch Horizon Forbidden West inspiriert wurde:

Aloy 2.0: Cord-Sherpa-Jacke

Vorbestellbar ab dem 10. Juli um 17:00 Uhr (MESZ).

Versand nach USA, Kanada, Europa (außer Russland), Australien, Neuseeland

Fokus: Beanie- & Pin-Set

Vorbestellbar ab dem 10. Juli um 17:00 Uhr (MESZ).

Versand nach USA, Kanada, Europa (außer Russland), Australien, Neuseeland

Stoßzahn: Gestreiftes Kurzarm-Shirt

Vorbestellbar ab dem 10. Juli um 17:00 Uhr (MESZ).

Versand nach USA, Kanada, Europa (außer Russland), Australien, Neuseeland

Bereits nach weniger als zwei Stunden hatte die Kickstarter-Kampagne ihr Ziel erreicht und jetzt ist es bald so weit: Das mit Spannung erwartete Brettspiel Horizon Zero Dawn: The Board Game von Steamforged Games steht kurz vor der Vollendung. Ihr habt die Kickstarter-Kampagne verpasst? Kein Problem, denn noch ist Zeit, über Limited Edition All-In Pledge eine Zusage zu machen. Ihr erhaltet neben dem Hauptspiel (siehe Bild unten) alle zehn Erweiterungen UND die exklusiven Kickstarter-Minifiguren über den Webshop von Steamforged Games. Das Hauptspiel soll im November 2020 lieferbar sein, für die zusätzlichen Erweiterungen wurde Juli 2021 ins Auge gefasst.

Jetzt vorbestellen, Angebot gilt noch bis zum 17. Juli 2020, 1:00 Uhr (MESZ).

Versand nach USA, Kanada, Europa (außer Russland und die Ukraine), Australien, Neuseeland

Wir sind mit der Entwicklung von Horizon Zero Dawn: The Board Game sehr zufrieden und hatten beim Spielen jede Menge Spaß, als wir es bei einem Besuch von Steamforged Games im Guerrilla-Studio einmal selbst ausprobieren konnten:

Video abspielen

Im Verlag Titan Comics erscheint der neue Comic-Ableger von Horizon Zero Dawn – gezeichnet von Ann Maulina und geschrieben von Anne Toole. Der Comic spielt nach den Ereignissen des Originalspiels und stellt die erfahrene Carja-Jägerin Talanah in den Mittelpunkt. Der erste Comic wird Teil der Veranstaltung Free Comic Book Day sein und als eine FCBD-Sonderausgabe erscheinen, die ab dem 22. Juli in Comicläden erhältlich sein wird.

In der offiziellen ersten Ausgabe erwarten euch wunderschöne und vielfältige Illustrationen von Ann Maulina, Stanley „Artgerm“ Lau, Peach Momoko und Lois van Baarle. Sie erscheint am 5. August.

Ab sofort bis zum 5. August vorbestellbar.

Erhältlich in den USA & Kanada, dem Vereinigten Königreich & Europa, weltweit digital und weltweit bei Comicbuchhändlern.

Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie wir die Welt von Horizon in Comics lebendig werden lassen, solltet ihr euch dieses Interview mit Jan-Bart van Beek (Studio Director/Art Director) und Ben McCaw (Narrative Director) nicht entgehen lassen:

Video abspielen

Verpasst außerdem nicht die Sonder-Podiumsdiskussion, die wir für die Comic-Con@Home 2020 aufgenommen haben. Dort stellt sich das komplette Kreativteam der Comic-Serie vor. Die Ausstrahlung erfolgt am 23. Juli um 23:00 Uhr (MESZ)!

Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung von der Horizon Zero Dawn Complete Edition für PC bringt Republic of Music den preisgekrönten Soundtrack zu Horizon Zero Dawn in einer begrenzten Neuauflage zurück. Genießt im September die Musik der Komponisten Joris de Man, The Flight, Jonathan Williams, Niels van der Leest und des Audioteams von Guerrilla Games. Falls ihr beim ersten Mal kein eigenes Exemplar dieses überaus begehrten Soundtracks ergattern konntet, habt ihr erneut die Gelegenheit, dieses Box-Set mit 4-Vinyl-LPs jetzt vorzubestellen!

Ab jetzt vorbestellbar, solange der Vorrat reicht (White Edition streng limitiert, nur 500 Exemplare).

Weltweiter Versand

Neue Farb-Editionen werden im Laufe des Jahres bei ausgewählten Händlern verfügbar sein.

Und apropos Horizon-Soundtracks: Wer von dem Titelsong von Horizon Forbidden West aus dem Ankündigungstrailer nicht genug bekommt, kann sich jetzt freuen! Dank der Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Sony Masterworks kann das Lied „Promise of the West“, komponiert von Joris de Man und mit der engelsgleichen Stimme von Julie Elven, ab sofort über alle gängigen digitalen Musikkanäle erworben und gestreamt werden.

Wer sich das Sortiment oben noch einmal vor Augen führt, weiß, dass alle Horizon-Fans gerade richtig auf ihre Kosten kommen. Dabei ist das erst die Spitze des Eisbergs – wir haben noch viele weitere spannende Updates für Horizon Raw Materials geplant. Behaltet weiterhin den PlayStation Blog und den Twitter-Account von Guerrilla im Auge, um immer auf dem neuesten Stand zu sein!