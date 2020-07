PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 13. bis 17. Juli (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

One Dog Story

Xbox One X Enhanced – One Dog Story ist ein fesselndes Pixel-Abenteuer mit Rollenspiel-Elementen, das die Nostalgie des Jump’n’Run-Genres zu neuem Leben erweckt. Du schlüpfst in die Rolle eines Hundes, der nach einem traumatischen Zwischenfall in einem unterirdischen Labor erwacht. Erkunde die weitläufigen Komplexe der Anlage und decke Stück für Stück ihre Geheimnisse auf. Auf Deiner Reise begegnest Du immer wieder anderen Bewohnern dieser seltsamen unterirdischen Welt, die Dir dabei helfen, Deine Erinnerungen wiederherzustellen.

Rocket Arena

In diesem explosiven 3v3-Shooter dreht sich alles um Raketen. Meistere die einzigartigen Fähigkeiten und Raketen Deines Helden und werde der Champion der Arena. Passe Deine Strategie mit einem stetig wachsenden Kader unterschiedlichster Helden mit einzigartigen Kräften an und entdecke neue Strategien sowie Taktiken, die zu deinem Team passen. Erforsche dynamische Karten und stürze Dich in das abgefahrene Raketen-Gameplay.

Neon Abyss

Neon Abyss ist ein rasanter Plattformer voller Rogue-like Action, in dem Du Dir als Mitglied des von Hades formierten Grim Squad Deinen Weg in die Tiefen des Abyss bahnst. Mit unbegrenzten Kombinationen verschiedener Items und einem einzigartigen Dungeon-Entwicklungssystem ist jeder Durchgang eine neue Herausforderung.

Ultra Hat Dimension

Ultra Hat Dimension ist ein Puzzlespiel über bezaubernde Hüte und Leute, die für das Tragen dieser Hüte Abreibungen bekommen. Du verteilst die Treffer jedoch nicht selbst, sondern nutzt die Kraft der magischen Kopfbedeckungen, um andere die Schläge für Dich ausführen zu lassen. Finde und besiege Deinen Feind Spluff, der für all das Hut-Chaos verantwortlich ist!

Ooblets

Xbox Game Preview – In Ooblets dreht sich alles um das beschauliche Farmleben, den Alltag eines idyllischen Städtchens und knuffige Kreaturen, denen Du ein Zuhause gibst. Manage Deine Farm, züchte und trainiere die liebenswerten Ooblets oder erkunde das skurrile Umland. Nur durch unermüdliche Arbeit wird sich die heruntergekommene Farm in einen florierenden Hof verwandeln, den Du ganz nach Deinem Geschmack gestaltest.

Rez Plz

In diesem Pixel-Abenteuer schlüpfst Du alleine oder im lokalen Coop-Modus in die Rolle zweier Brüder, die sich mit Zauberei und der Macht der Wiederauferstehung spannenden Abenteuern stellen. Löse Puzzles, navigiere Dich über Plattformen und stelle Dich gefährlichen Monstern. Dabei liegt die besondere Stärke der Brüder in ihrer Verbindung zum Tod. Nur wenn Du einen der Brüder im richtigen Moment sterben lässt, kann der verbliebene Bruder die Macht aufbringen, die übermächtigen Monster zu besiegen. Der Tod ist nur ein weiterer Teil des Abenteuers!

#Funtime

Xbox One X Enhanced – In diesem bunten Twin-Stick-Shooter ist Schießen nicht Deine einzige Fähigkeit. Durch das Umfärben Deines Schiffes und des Spielfelds zerstörst Du Gegner, blockst Schaden und kontrollierst letztendlich die Schlacht. Kämpfe Dich durch 50 herausfordernde Level sowie acht verschiedene Spielmodi und zeig‘ Deinen Gegnern, wer der Meister der Farben ist.

Forager

In Forager erkundest Du eine offene Welt mit liebevoll gestalteter 2D-Grafik und widmest Dich ihrer Erkundung, Kultivierung und der Herstellung einzigartiger Gegenstände. Fange klein an und verbessere Stück für Stück Deine Fähigkeiten, Deine Basis sowie Deine Ausrüstung. Pflege Kontakte sowohl zu Deinen Freunden als auch Deinen Feinden und baue Dir eine Zukunft auf.

Neversong

Xbox One X Enhanced – Als Peet aus dem Koma erwacht, ist seine Freundin verschwunden. In diesem gruseligen Märchen untersuchst Du das immer merkwürdiger werdende Verhalten der Zombie-Erwachsenen, die seltsame Wahrheit über Peets Vergangenheit und die Schreie, die aus dem Herzen des Nimmerwaldes kommen.

Radical Rabbit Stew

Jetzt gibt’s auf die Löffel! Radical Rabbit Stew ist ein actiongeladenes Arcade-Abenteuer, das mit seinem 16Bit-Look neue Spieler wie Retro-Fans gleichermaßen verzaubert. Auf Deiner wilden Jagd stellst Du Dich kniffligen Rätseln, übergroßen Bossen und hinterhältigen Langohren. Hau die verrückten Hasen in die Pfanne und befreie die Sterneköche!

Bounty Battle

Bounty Battle steckt voller actiongeladener Kämpfe und ganz viel Indie-Charme. In dem 2D-Multiplayer wählt Ihr Eure Kämpfer aus den bekanntesten Helden von Indie-Hits wie Guacamelee!, Darkest Dungeon, Dead Cells oder Owlboy aus und lasst sie in packenden Kämpfen gegeneinander antreten.

We Should Talk

Es ist nicht entscheidend was Du sagst, sondern wie Du es sagst. We Should Talk ist ein narratives Spiel, in dem Du Deine Worte besser sorgfältig wählst. In Deinem Lieblingslokal führst Du mit Freunden und Fremden Gespräche über die unterschiedlichsten Themen. Gleichzeitig führst Du eine Chat-Konversation mit Deiner Freundin. In beiden Unterhaltungen entscheiden die gewählten Worte über den Ausgang der Gespräche. Wird Deine Beziehung die Nacht überstehen?

Superhot: Mind Control Delete

Als dritter Teil des Superhot-Franchises erhältst Du in Superhot: Mind Control Delete noch tiefere Einblicke in die Welt, mehr Story und noch mehr Kämpfe in dem typischen Gameplay. Durch die mitreißenden Slow Motion-Kämpfe bekommst Du das Gefühl, Dich mitten in einem mitreißenden Actionfilm zu befinden.

Dunk Lords

In Dunk Lords ist der Name Programm! In packenden 2v2-Matches nutzt Du Deine kraftvollen Basketball-Moves, um Deine Gegner auszudribbeln und den Ball zielsicher im Korb zu versenken. Wähle einen von 20 erbarmungslosen Spielern, jeder ausgestattet mit einzigartigen Spezialfähigkeiten sowie vernichtenden Dunks und stelle Dich dem Basketball-Battle auf einem der atmosphärischen Courts.

Warhammer 40,000: Mechanicus

Übernimm die Kontrolle über die technogisch fortschrittlichste Armee des Universums – dem Adeptus Mechanicus. In diesem rundenbasierten Taktikspiel beeinflusst jede Deiner Entscheidungen den Ausgang Deiner Mission. Wähle deinen Pfad weise, denn das Imperium verlässt sich auf Dich.