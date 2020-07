Schnäppchen KW 28/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC XOne iOS MacOS Android

Watch Dogs 2 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Watch Dogs 2 ab 16,90 € bei Amazon.de kaufen.

Pünktlich zum Wochenende präsentieren wir euch wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche gleich drei Titel, darunter den Koop-Zombie-Shooter Killing Floor 2 (GG-Userwertung: 6.8), den Gefängnisausbruchsimulator The Escapists 2 (im GG-Test mit Note 7.0) und das SciFi-Story-Adventure Lifeless Planet (im GG-Kurztest mit Note 3.0). Am kommenden Sonntag, dem 12. Juli, präsentiert Ubisoft ab 21 Uhr unter dem Namen Ubisoft Forward sein diesjähriges E3-Ersatzprogramm. Wenn ihr euch während der Präsentation auf der Ubisoft-Forward-Homepage mit eurem Uplay-Account einloggt, bekommt ihr die PC-Version von Watch Dogs 2 gratis. Außerdem gibt es eine kostenlose siebentägige Trial von Ubisofts Abo-Service Uplay+, der euch Zugriff auf über 100 Titel erlaubt. Zum Abschluss gibt es auch einmal ein Schnäppchen für alle Mac-User. Adventure-Fans bekommen aktuell Day of the Tentacle Remastered, Full Throttle Remastered, Grim Fandango Remastered und Broken Age im MacAppStore zum kostenlosen Download (nicht für iOS).

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Die Sims 4 und Tropico 6).

Kostenlose Spiele

Kostenlose Spiele-Apps

Captain Cowboy : iOS

: iOS Das Geheimnis von Blackthorn Castle : Android

: Android Heedless : Android

: Android Hexasmash : Android

: Android Isometric Squares - puzzle ² : Android

: Android Laserbreak : Android

: Android Water Bears: iOS

Aktuell kostenlos spielbar

Citadel - Forged with Fire (Xbox One/Gold) bis 12. Juli

(Xbox One/Gold) bis 12. Juli Die Sims 4 (Xbox One/Gold) bis 12. Juli

(Xbox One/Gold) bis 12. Juli Tropico 6 (PC/Steam) bis 12. Juli

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.