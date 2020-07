Sony investiert 250 Millionen US-Dollar in Epic Games

Wie Sony gestern bekanntgab, hat sich der japanische Technologiekonzern über eine Tochtergesellschaft mit 250 Millionen US-Dollar an dem US-amerikanischen Entwickler und Publisher Epic Games beteiligt. An Epics Eigenständigkeit Spiele auf anderen Plattformen als der Playstation zu veröffentlichen, soll Sonys Engagement keine Einfluss haben.

Nach der veröffentlichten Pressemitteilung soll das Investment die bereits vorhandene Partnerschaft der beiden Unternehmen stärken, welche mit der Entwicklung einer Tech-Demo der Unreal-Engine 5 auf Sonys kommender Konsole Playstation 5 bereits indirekt bestätigt wurde. Nach Angaben des Magazins Kotaku sei nicht klar, ob diese Demo in der präsentierten Form auch auf Microsofts neuer Xbox Series X laufen könne. Zudem waren Epic Games die ersten, denen Sony die Implementierung einer Crossplay-Funktionalität auf ihrer Konsole erlaubten. Wobei sich die zukünftige Kollaboration nicht nur auf Computer- und Videospiele beschränken soll. So kommentiert Sonys CEO Kenichiro Yoshida die Beteiligung wie folgt:

Durch unsere Investition werden wir die Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit mit Epic ausloten. Ziel ist, die Verbraucher und die gesamte Branche zu begeistern sowie einen Mehrwert zu schaffen; nicht nur in Bezug auf Spiele, sondern auch in der sich schnell entwickelnden digitalen Unterhaltungslandschaft.

Auch Epics Gründer und CEO Tim Sweeney sieht über den Tellerrand von Spielen hinaus, er sagt:

[...] wir teilen die Vision von sozialen 3D-Erlebnissen in Echtzeit, die zu einer Annäherung von Spielen, Filmen und Musik führen.

Auch wenn Sony einen ähnlichen hohen Betrag wie die chinesische Tencent Holding im Jahr 2012 investierte (330 Millionen US-Dollar), so ist der Anteil der Japaner an Sweeneys Software-Imperium ungleich geringer. Nicht nur durch den kometenhaften Aufstieg des Battle-Royale-Titels Fortnite (zur Stunde der Kritiker) hat sich der Wert von Epic seit dieser Zeit vervielfacht. So berichtet das Magazin Venturebeat, dass Tencent 2012 etwa 40 Prozent der Anteile an Epic erwerben konnte, Sony nun für sein Beteiligungssumme nur etwa 1,4 Prozent an Anteilen erhielt.