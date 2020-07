Valve-Doku über Entstehung von Alyx und das eingestellte Half-Life 3

Der Journalist, Moderator und Branchen-Insider(The Game Awards, gamescom Opening Night Live) widmet sich in einer interaktiven Multimedia-Dokumentation mit Bildern, Videos und Dokumenten namensder Entstehung von Valves VR-Hit und entlockt den Entwicklern dabei bisher unbekannte Einzelheiten über die Zeit zwischenund Alyx. Dabei kommt in den 15 Kapiteln (und insgesamt rund 25.000 Wörtern) zutage, dass sich in den vergangenen zehn Jahren mehrere Spiele in der Entwicklung befanden, darunter auch

IGN hat alle in der Dokumentation genannten Informationen über die eingestampften Projekte gesammelt. Demnach war Half-Life 3 zwischen 2013 und 2014 in der Mache und sollte zwecks Wiederspielbarkeit eine prozedural generierte Welt mit handgemachten Story-Momenten bieten. Das hätte so funktioniert, dass das Spiel zunächst ein zufälliges Gebäude mit Gegnern und ein Missionsziel erstellt hätte, zu dem sich der Spieler bei jedem Durchgang auf andere Art und Weise hätte durcharbeiten müssen. Das Gameplay sollte dabei auf dem von Left 4 Dead basieren. Da die Source-2-Engine damals jedoch noch nicht so weit war, wurde Half-Life 3 nach rund einem Jahr Entwicklung wieder eingestellt. Ob es einen neuen Anlauf mit Gordon Freeman abseits der VR-Exklusivität geben wird, blieb zwar offen, Valves Phil Co äußert sich in einem Interview-Mitschnitt jedoch dahingehend, dass das Eis nach der Veröffentlichung von Alyx gebrochen sei und das Team gerne weiter an der Serie arbeiten würde: „Wir haben keine Angst mehr vor Half-Life.“

Die nicht einsetzbare Source-2-Engine war auch der Grund dafür, dass ein Left 4 Dead 3 als Open-World-Spiel nie realisiert werden konnte. Nicht über die konzeptionellen Planungen hinaus gekommen ist ein Rollenspiel mit dem Arbeitstitel RPG, das – inspiriert von The Elder Scrolls, Dark Souls und Monster Hunter – in Episoden hätte erscheinen sollen. Auch die Idee, das Grundgerüst für ein Rollenspiel um den Dota-Charakter Axe zu verwenden, wurde schnell wieder verworfen.

Dass man schon früh mit VR-Experimenten begann, zeigen weitere Spieleprojekte, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. A.R.T.I. etwa sollte ein voxelbasierter Kreativ-Baukasten im Stile eines Minecraft werden, zunächst als normales PC-Spiel, später als VR-Erlebnis. Das Projekt wurde ebenso zugunsten von Half-Life - Alyx eingestellt wie SimTrek, das zwischenzeitlich vom Team des Kerbal Space Program entworfen wurde. Mit Shooter (Arbeitstitel) und Borealis waren zudem zwei VR-Actionspiele in Arbeit. Ersteres verwendete Half-Life 2-Assets und sollte Teil des VR-Showcases The Lab werden, Borealis spielte auf dem gleichnamigen Schiff aus Half-Life 2. Für die Geschichte, die kurz nach Episode 2 stattfinden sollte, war mit Marc Laidlaw der Storywriter der ersten Half-Life-Spiele angedacht. Mit Vader hat Valve auch an einem ersten VR-Headset gearbeitet, das in der Entwicklung jedoch zu aufwändig und kostenintensiv war und erst ab einem Verkaufspreis von 5000 US-Dollar Gewinn abgeworfen hätte.

Neben diesen eingestellten Projekten geht es in The Final Hours of Half-Life - Alyx, das ab sofort exklusiv bei Steam für eine handvoll Euro unter diesem Link zu bekommen ist, aber vor allem um die Entstehung von Alyx und die Arbeitsphilosophie des Valve-Teams. Einen Cliffhänger hält Geoff Keighley auf seinem multimedialen Ausflug abschließend ebenfalls parat: Seit 2018 befindet sich bei Valve ein „streng geheimes Projekt“ in der Entwicklung.