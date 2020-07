PS5: Sony zeigt Cover-Design für PS5-Spiele

Nachdem Sony zunächst sehr sparsam mit neuen Informationen zur kommenden Playstation 5 war und sogar die Enthüllung des neuen PS5-Logos auf der Consumer Electronics Show (CES) für Begeisterung bei den Fans sorgte, präsentierte das japanische Unternehmen beim Livestream "Die Zukunft des Gaming" endlich lang erwartete Informationen zur neuen Konsolengeneration. So gab es einen ersten Blick auf das Design der PS5 und erstes Videomaterial zu kommenden Exklusiv-Titeln wie Horizon - Forbidden West, Spider Man - Miles Morales oder Ratchet & Clank - Rift Apart.

Die neueste "Enthüllung" ist zwar weniger weitreichend, aber für alle zukünftigen PS5-Spieler enorm wichtig, damit sie – sofern sie eine neue Konsole zum Release ergattern konnten – auch gleich die passenden Spiele im Regal finden. Dabei hilft das vorgestellte neue Cover-Design der kommenden PS5-Titel, das ihr im Teaserbild dieser News am Beispiel von Spider Man - Miles Morales bewundern könnt. Das PS5-Logo befindet sich dabei im Gegensatz zu den PS4-Boxen nicht mehr auf einem blauen Hintergrund, sondern mit schwarzer Schrift schlicht auf einem weißen Hintergrund und passt sich so dem allgemeinen Design der Konsole an. An den blauen Spielehüllen selbst scheint sich dagegen nichts zu ändern.