PM: So wurde Sword Art Online zu einem RPG (Sony Playstation Blog)

Der Anime Sword Art Online konnte seit seinem Reveal im Jahr 2013 viele Fans für sich gewinnen – weltweit! Die interessanten Charaktere und ihre Abenteuer zu den psychologischen Effekten von Virtual reality sind einfach spannend. Sword Art Online Alicization Lycoris erscheint morgen und erlaubt den Spielern, in den neuesten Arc des Anime nun in Form des RPGs einzutauchen. Wir haben mit dem Lead Producer, Yousuke Futami, gesprochen und ein paar Informationen zum neuesten Ableger des Franchises bekommen:

Q: Das Spiel baut auf den Alicization Arc des Anime auf. Warum hast du dich entschieden, der Anime-Storyline zu folgen, anstatt eine spielspezifische Storyline zu erstellen?

Als wir über den Alicization Arc sprachen, kamen wir zu dem Schluss, dass der erste Teil zwischen dem Anime und dem Spiel der gleiche sein sollte, um die weite Welt des Originalwerks und des Anime darzustellen. Wir wollten Inhalte des Werks, wie Kiritos und Eugios Freundschaft, künstliche Intelligenz, die Unterschiede zwischen Menschen, was einen Geist definiert , usw. untersuchen. Es ist einfach, selbst für diejenigen, die SAO lesen oder gesehen haben, aber die vorherigen Spiele noch nicht gespielt haben. Ich glaube, so fällt der Einstieg leichter.

Q: Gab es Herausforderungen bei der Anpassung der Anime-Storyline an ein Videospiel?

Wie du weißt, ist das Volumen der ersten Hälfte des Alicization-Anime kolossal. Ich dachte, wir könnten aus den ersten 24 Folgen ein Spiel machen. Angesichts dieses enormen Volumens war es allerdings durchaus schwierig, die Geschichte so anzupassen, dass sie mit dem Gameplay koexistieren kann. Nun ist es so, dass Spieler die Anime-Geschichte im Spiel spielen können, ohne sich gestresst zu fühlen.

Q: Medina Orthinanos ist eine neue Figur im Spiel. Kannst du uns durch den Prozess der Schaffung eines neuen Charakters für eine bereits etablierte Geschichte führen?

Wir haben sie früher im Spiel erscheinen lassen, als viele Fans vermutlich erwarten würden. Kirito und Eugeo treffen sie in dem Moment, in dem sie Rulid Village verlassen. Sie geht wie Eugeo zur Akademie und der springende Punkt ist, dass sie später noch wichtig wird. Medina ist ein sehr starker und ehrlicher Charakter. Da das Leben von KI-Figuren fast wie die Menschen in der Underworld sind, haben wir sie so erschaffen wie jemand mit vielen “Gefühlen”.

Im Anime wird Alices Probleme gezeigt und im Spiel gibt es Freunde wie Kirito und Eugeo, die man näher bei sich hat. Media wird von verschiedenen Menschen von oben herab angesehen. Sie wurde geschaffen, um die „Gefühle“ auszudrücken, die als KI in dieser Welt wesentlich sind. Medina spielt eine sehr wichtige Rolle in der Spielversion des Alicization Arcs. Ohne sie kann das Grundthema des Spiels nicht erzählt werden. Ich hoffe wirklich, dass ihr die Botschaft des Spiels während der Reise mit Medina erfahrt.

Q: Hattet ihr Bedenken, der Geschichte einen Originalcharakter hinzuzufügen?

Als Tochter einer Adelsfamilie ist Medina mit der dunklen Seite der Aristokratie und der Menschen belastet. Dieser Teil folgt der Vorlage, so dass wir keine Bedenken hatten, sie in das Spiel aufzunehmen.

Q: Können Fans mit mehr Sword Art Online Spielen rechnen, die sich an der Story des Animes orientieren?

Natürlich! Ich hoffe, dass junge Talente neue SAO-Spiele für die nächste Generation entwickeln werden.

Q: Was ist anders zwischen Sword Art Online Alicization Lycoris und anderen SAO-Games?

In den Schlachten dreht sich viel um die „KI“. Euer Partnercharakter wird sich seine Bewegungen merken, je mehr er kämpft. Ihr könnt die sets und Bewegungen speichern, hochladen und auch von anderen Online-Spielern herunterladen.

Ihr werdet schnell merken, wie die Mitglieder stärker werden. Im Vergleich zu früheren SAO-Spielen hat sich das Spiel so entwickelt, dass ihr mehr SAO-ähnliche Schlachten erlebt. Ich hoffe, ihr genießt das Spiel mit den vielen Charakteren, aus denen ihr auswählen könnt.

Q: Worauf freust du dich am meisten, wenn Fans dieses Spiel erleben?

Ich hoffe, dass die Fans die Welt von SAO Alicization genießen, die SAO-Geschichte, die nur in diesem Spiel erzählt wird, mit ihren Lieblingsfiguren erleben und einfach Spaß daran haben, Underworld zu erkunden. Ich hoffe, sie können die Bedeutung des Schlagworts des Spiels: „Die Welt wird dich nie vergessen“, spüren.

Sword Art Online Alicization Lycoris erscheint morgen, 10. Juli 2020. Schnpåpt euch vor dem 13. August 2020 eine digitale Kopie des Spiels für PS4, um vier Bonuskostüme zu erhalten.