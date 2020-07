PM: Tropico 6 am Wochenende kostenlos auf Steam und neuer DLC Lobbyistico veröffe... (Kalypso Media)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

El Prez schmeißt 'ne Runde: Tropico 6kostenlos auf Steam!

Jeder weiß, dieses Wochenende ist das beste Wochende, denn Steam-Nutzer können Tropico 6 kostenlos testen. Einfach so! Und, da jeder weiß, dass Tropico 6 von Kritikern einvernehmlich als die großartigste, attraktivste Diktator-Simulation aller Zeiten gepriesen wird, kam uns der Gedanke, dieses einzigartige Spielmit allen zu teilen. Wir freuen uns darauf, talentierte Spieler mit viel Hirnpower an den Ufern der Republik willkommen heißen zu dürfen.

Zusätzlich ist der dritte DLC für Tropico 6 – Lobbyistico – ab sofort erhältlich!Lobbyistico ist ein toller DLC – ein fantastischer DLC, wenn Sie die lange Anreihung von großartigenInhalten betrachten, der von einem sehr klugenUnternehmen gemacht wurde!

Es ist ein unglaublicher DLC– das wurde schon immer gesagt und das ist nun wirklich keine Überraschung!Das Erscheinen eines solchen DLCs ist selten, aber wenn er kommt, dann super verpackt. „Die besten DLCs für die besten Leute“sagen wir! Denn solche Menschen und solche Unternehmen - da habenwir im Leben alles, was wir wollen:Mehr Inhalt, mehr DLCs, wahrlich einfach größer und besser als alle anderen.

Der Lobbyistico DLC bietet einen noch nie dagewesenen Zugang zu der großen Liga der Politik, mehr als jedes andere Spiel. Die Europäische Union ist auf den Inseln von Tropico angekommen und das mit neuen Features, wie der El Presidente Club - ein hervorragender Ort, um die besten Staatsoberhäupter und Lobbyisten zu treffen und mit ihnen über gewaltige und gut durchdachte politische Ideen zu diskutieren. Außerdem die nagelneue Korruptions-Agentur, eine grandiose und ehrbare Einrichtung, die ihre Dienste zur Verfügung stellt, um den Kampf gegen die Korruption zu gewinnen – oder sie zumindest unter den Teppich zu kehren.

Tropico 6 - Lobbyistico DLC ist ab sofort über den Kalypso Store und Steam erhältlich; PS4 und Xbox One Versionen folgen später.

Information

Title:Tropico 6 - Lobbyistico DLC

Platforms:Win-PC, Mac, Linux

Developer:Limbic Entertainment

Genre: Dictator simulator

Release: Out now - Win-PC, Mac, Linux

Hashtag:#Tropico6 #Lobbyistico

Über den Lobbyistico DLC für Tropico 6:

Was haben die Europäische Union und Korruption gemeinsam? Natürlich nichts, denn die EU ist so makellos wie ein Tropfen feinsten tropicanischen Rums. Warum also nicht eine Feldstudie durchführen, um dieses faszinierende politische Hilfsmittel besser zu verstehen? Und warum nicht am besten auf Tropico, wo Korruption … nun, kein Fremdwort zu sein scheint. Mit „Lobbyistico“ schließen Sie sich in Tropico 6 dem EU-Forschungsprojekt zum Thema ‚Korruption‘ an und schalten neue, spannende Boni für Ihr Inselreich frei.

Laden Sie Fraktionsführer als Lobbyisten in den vornehmen Klub El Presidente ein und profitieren Sie von einer Reihe einzigartiger Boni, die Ihre Wirtschaft ankurbeln und es Ihnen erlauben, Ihr Ansehen bei der Bevölkerung zu manipulieren. Mit zunehmender Lobbyarbeit steigt jedoch auch der Korruptionsindex (ein Schelm, wer Böses dabei denkt), was sich wiederum negativ auf Ihre Wirtschaft und Gesellschaft auswirkt.

Bekämpfen Sie die Ausbreitung der Korruption mit der neuen Korruptionsagentur – oder, seien wir ehrlich, versuchen Sie einfach, alles zu vertuschen! Entdecken Sie zudem neue Inhalte wie zwei neue Charakterzüge, drei neue Songs und eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten für El Prez und den Palast.

Features: Neue Spielmechanik „Korruption“: Nutzen Sie das neue Feature „Lobbyarbeit", um Zugang zu umfassenden Boni zu erhalten. Doch nichts ist umsonst – der resultierende Anstieg der Korruption in Ihrem Inselreich kann schwerwiegende Folgen haben. 3 neue Gebäude: Absprachen in gediegenem Ambiente erlaubt der Klub El Presidente, während die Korruptionsagentur hilft, alles zu vertuschen, und Sie die Fraktionsführer im Austausch für politische Gefälligkeiten in den offiziellen Wohnsitz einladen können. 2 neue Charakterzüge: Polarisierend, Alles fürs Volk 3 neue Songs: Viva la Corrupción, Fiesta en el Club, Bruselas está Bailando 4 neue Anpassungsmöglichkeiten für El Prez und den Palast, sowie 3 neue Sandbox-Karten