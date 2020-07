PM: Von schnellen Rhythmen bis zu leisen Tönen: Die game Sales Awards im Juni (Game-Verband)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 09. Juli 2020 – Im Juni kann der game – Verband der deutschen Games-Branche zwei Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. Zum einen ist es dem Tanzrhythmusspiel „Just Dance 2020“ gelungen, die Hürde von 200.000 verkauften Spielen zu überwinden. Der neueste Teil der Musikspielserie, bei dem Choreografien von 40 bekannten Liedern nachgetanzt werden müssen, erhält hierfür einen game Sales Award in Platin. Und auch dem Mitte Juni erschienenen Action-Adventure „The Last of Us Part II“ ist es bereits wenige Tage nach seiner Veröffentlichung gelungen, die Marke von 200.000 verkauften Spielen in Deutschland zu knacken. Das Spiel setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils auf einer Vergeltungsmission befindet. Ihre emotionale Reise wird ebenfalls mit einem game Sales Award in Platin ausgezeichnet.

Im Juni 2020 geht damit je ein game Sales Award in Platin an:

Weitere Informationen zum Award-Titel

Just Dance 2020

Website des Spiels

https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance-2020/

Offizieller Trailer des Spiels

The Last of Us Part II

Website des Spiels

https://www.playstation.com/de-de/games/the-last-of-us-part-ii-ps4/

Offizieller Trailer des Spiels

Informationen zu den game Sales Awards

Mit dem game Sales Award zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland aus. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment. Titel, von denen mehr als 100.000, 200.000 beziehungsweise 500.000 Exemplare plattformübergreifend verkauft wurden, erhalten den game Sales Award in Gold, Platin beziehungsweise den Sonderpreis. Damit Verkäufe für den game Sales Award berücksichtigt werden können, darf der durchschnittliche Verkaufspreis des Titels nicht stärker als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung bei Veröffentlichung abweichen. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem game in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem game ihre kumulierten Digital-Verkäufe bis zum achten Tag des laufenden Monats und nach Plattformen unterteilt unter sales-award@game.de melden. Der game verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der gemeldeten Mengen, überprüft sie und berücksichtigt sie entsprechend bei der Ermittlung der relevanten Verkaufsmengen.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

