Limited Run Games: Boxed-Edition von Monkey Island und mehr angekündigt

PC 360

Normalerweise gibt Limited Run Games am Wochenende vor der E3 seine kommenden Boxed-Versionen bekannt. Auch wenn besagte Messe in diesem Jahr ausfällt, hielt sich der Publisher grob ans Timing – am gestrigen Abend streamte Limited Run seine Ankündigungen auf Twitch. Die Aufzeichnung haben wir euch am Ende dieser News eingebettet.

Über 30 Spiele will der Spezialist für die Herausgabe physischer Editionen in Kleinstauflage in den nächsten Monaten anbieten. Entgegen der Ankündigung im letzten Jahr, zukünftig keine Titel für die PSVita mehr in sein Programm mit aufzunehmen, hat sich dennoch ein Spiel für Sonys Handheld-Konsole in den diesjährigen Reigen geschmuggelt: Lucas Popes dystopische Einreisesimulation Papers, Please (zum User-Test) wird ab dem 24. Juli entsprechend angeboten.

Ebenfalls im letzten Jahr erstmals angekündigt: Boxed-Versionen für den PC. Auch wenn diese Plattform, im Gegensatz zu Playstation 4 und Switch, ein wenig stiefmütterlich behandelt wird, so bietet Limited Run Games mit The Secret of Monkey Island 30th Anniversary Anthology ab Oktober einen besonderen Leckerbissen für die Liebhaber klassischer Point-and-Klick-Adventures unter euch. Enthalten sind die Titel The Secret of Monkey Island (zum Test) und Monkey Island 2 - LeChuck's Revenge jeweils in der überarbeiteten Special Edition, in denen ihr auch in die pixelige Originalgrafik zurückschalten könnt. Außerdem die Ende der 1990er Jahre erschienenen Fortsetzung The Curse of Monkey Island und Flucht von Monkey Island. Letzteres ist zwar nicht in der Ankündigungsgrafik enthalten, wurde jedoch im Rahmen des Streams mit auf die virtuelle Leinwand geworfen.

Zum Abschluss noch die komplette Liste der Spiele sowie ihrer Plattformen und Releasezeiträume. Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Titel hat Limited Run als zusätzliche Angebote mit in den hauseigenen Shop aufgenommen. Sie werden nicht vom Publisher als Teil seiner regulären und nummerierten Release-Linien erstellt.