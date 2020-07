Die Sims 4: Reality-TV-Show startet am 17. Juli in den USA

PC XOne PS4 MacOS

12 Teilnehmer, eine dreiköpfige Jury und 100.000 US-Dollar Preisgeld: Mit The Sims Spark'd startet der TV-Sender TBS in der kommenden Woche eine vierteilige Show, in der mehr oder weniger bekannte US-Online-Persönlichkeiten unter bestimmten Vorgaben ihre Kreativität mithilfe von EAs Die Sims 4 unter Beweis stellen müssen. Die Sims stünden seit jeher dafür, dass die Spieler gemeinsam an etwas arbeiten oder ihre eigenen Entwürfe und Geschichten mit den anderen teilen, erklärt die Sims-Franchise-Chefin Lyndsay Pearson die Idee zu der Show. „Was wir mit Spark'd machen, ist eine wirklich spannende Umsetzung genau dessen. Es ist dieselbe DNA, dieselbe Motivation.“

Parallel zur Ausstrahlung bei TBS – drei Tage später werden die Folgen auch bei YouTube zu sehen sein – bietet Electronic Arts eine Reihe von Herausforderungen für Spieler von Die Sims 4, die direkt mit der Show verbunden sind. So sollen unter anderem auch Kandidaten für eine mögliche zweite Staffel gefunden werden. Bei der Auswahl der aktuellen Kandidaten stand nicht nur ein gewisser Bekanntheitsgrad im Fokus, sondern auch der Aspekt, dass diejenigen, die gut bauen, Charaktere erschaffen oder Geschichten erzählen können, die ganze Palette der Möglichkeiten des Kreativ-Baukastens präsentieren.