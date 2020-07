PM: BRAWLHALLA: SÖLDNER JAEYUN IST NUN ALS 50. LEGENDE VERFÜGBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 8. Juli 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Jaeyun, ein schneidiger Söldner als die 50. Legende in Brawlhalla, angeheuert wurde. Er kämpft in den Hallen von Brawlhalla mit seinem Schwert und einer brandneuen Waffe, das in Zukunft auch von anderen Legenden benutzt werden kann: dem Großschwert.

Der legendäre Söldner Jaeyun, bereiste die Meere des alten Königreichs auf dem Rücken seiner Drachenschildkröte Imugi. Als ein Glücksritter erbeutete er unzählbare Schätze – zumindest hat er sie selbst nie gezählt, bevor er sie verspielt hat. Er verdiente 10.000 Rubine und ein magisches Schwert, das er noch bis heute führt, bei einem Auftrag den König vor dem Schatten Ninja Jiro zu beschützen. Seine berühmteste Tat bestand darin, Imugi auf einer epischen fünfjährigen Mission dabei zu helfen, ein wahrer Drache zu werden; seine am wenigsten ruhmreiche Mission bestand darin, sein Auge zu verlieren, als er eine Katze aus einem Baum retten wollte.

Jaeyn kann für 7.200 Gold erworben werden und kommt mit drei Skins: Todesnarr Jaeyun, Vergoldeter Ruhm Jaeyun und Hanbok Jaeyun. Jaeyun hat besondere Attacken, wo er sein Können als gerissener Schwertkämpfer nutzt, um Feinde mit seinem Schwert und Großschwert zu besiege

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Die Spieler können aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Spieler können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

About Blue Mammoth

Founded in 2009 and acquired by Ubisoft in 2018, Blue Mammoth Games is a development studio based in Atlanta, Georgia. The experienced team specializes in online multiplayer games with large player bases. Blue Mammoth develops Brawlhalla, a Free-To-Play fighting game on Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC and PlayStation 4. Brawlhalla has over 30 million players and is currently the most played fighting game on Steam.