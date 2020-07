PM: Wie Entwickler mit Project xCloud sicher im Homeoffice arbeiten können (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gaming bringt Menschen zusammen. Egal, ob Du gemeinsam mit Deiner Familie auf der heimischen Couch zockst oder Dich mit Freunden überall auf dem Globus zu einem Match online verabredest – Videospiele erfüllen ein menschliches Grundbedürfnis: das Bedürfnis nach Kontakt zu anderen Menschen. Gerade in Zeiten von Social Distancing und Homeoffice ist dieser Kontakt wichtiger denn je. Auch die Teams von Xbox und Project xCloud passen sich an die neue Situation an.

Wir müssen die Art und Weise verändern, wie wir miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten und in Kontakt treten. Nur so halten wir die kollaborative Arbeitsumgebung weiterhin aufrecht, die für unser gemeinsames Schaffen so entscheidend ist.

Dasselbe gilt für unsere große Gemeinschaft von Partner-Entwicklern. Auch sie stehen vor Herausforderungen, die das Arbeiten von zu Hause aus mit sich bringt – allen voran können viele Entwickler nicht auf ihre Xbox Development Kits zugreifen. Wenn Spieleentwickler, Künstler und Designer keinen Zugang zu ihren Tools haben, sind sie möglicherweise nicht in der Lage, die flexiblen Arbeitszyklen aufrechtzuerhalten, die zur Erstellung frischer Inhalte für die Community notwendig sind.

Überdies sind viele der herkömmlichen Xbox-Tools für den Fernzugriff darauf ausgelegt, in Büroumgebungen verwendet zu werden. Development Kits mit nach Hause zu nehmen, ist oft keine Option da Aktivitäten wie Spieltests und Gameplay-Tuning hohe Bildraten sowie minimale Latenzzeiten erfordern.

Wir möchten uns dieser Herausforderung stellen, indem wir unsere Project xCloud-Ressourcen neu zuweisen. Hierfür gehen wir über den mobilen Einsatz hinaus und schaffen für Entwickler ein PC-Anwendungskonzept, das ein Spielerlebnis mit niedriger Latenz und 60 Bildern pro Sekunde bietet und so eine stabile Spieleentwicklung ermöglicht.

Indem wir Entwicklern Zugang zu unserer PC Content Test App (PC CTA) geben, können sie von ihrem PC aus eine Fernverbindung zu ihren Xbox Development Kits herstellen und so testen, spielen und Änderungen vornehmen, als wären sie an ihrem Arbeitsplatz. Zusätzlich entfallen für die Entwickler tägliche Downloads aktueller Development-Builds auf ihre lokale Hardware zu Hause, wodurch sie weitere wertvolle Stunden sparen.

Bis zum heutigen Tag haben viele unserer Partnerstudios PC CTA genutzt, um die Remote-Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter erheblich zu verbessern. Im Zuge dessen erhalten wir positives Feedback von unseren Kollegen der Xbox Game Studios und den Studios von Drittpartnern, darunter auch:

Viele unserer Partner haben diese Möglichkeit frühzeitig ergriffen und teilten bereits ihr detailliertes Feedback mit dem Team:

“Mit Project xCloud greifen Entwicklerteams sowie interne und externe QA-Teams auf aktuelle Spiele-Builds schon wenige Minuten nach Veröffentlichung ortsunabhängig zu. Durch den Fernzugriff auf Development Kits und die studioeigenen LAN-Netzwerke mit hoher Bandbreite fügt xCloud eine weitere Sicherheitsebene für uns Entwickler hinzu. Auf diesem Wege arbeiten wir auch im Homeoffice in unseren eigenen sicheren Unternehmensnetzwerken.“

“Der Wechsel ins Homeoffice bringt einige Herausforderungen in unseren Qualitätssicherungs- und Entwicklungsprozessen mit sich. Vorher testeten wir täglich zwei bis drei Builds. Im neuen Arbeitsumfeld reduziert sich diese Zahl auf lediglich einen einzigen Build für das gesamte Team, der über Nacht heruntergeladen werden muss. Das ist besonders ärgerlich, wenn ein Build fehlschlägt und die Entwicklung zurückgeworfen wird. Die Verwendung der PC Content Test App ermöglicht es uns, unsere alten Arbeitsabläufe im Großen und Ganzen wiederherzustellen. Die heimische Installation von Kits dauert jetzt nur noch Minuten und nicht mehr Stunden. Darüber hinaus haben wir nun mehr Flexibilität, um auf mögliche Fehler zu reagieren.”

Microsoft möchte jede Person und jedes Unternehmen befähigen, mehr zu erreichen. Bei Xbox ist es unser Ziel, mehr Menschen zum Spielen zu bringen. Egal, ob wir neue Spiele auf verschiedenen Plattformen anbieten oder Entwicklern ein besseres Arbeiten im Homeoffice ermöglichen. Wir suchen daher immer nach neuen Wegen, unsere Nutzer und Partner noch besser zu unterstützen.

So haben wir kürzlich eine neue Initiative mit Azure ins Leben gerufen und bieten Entwicklern schnelle und sichere Lösungen zur Übertragung von Builds an. Mit der Project xCloud-Technologie haben Spielestudios nun noch mehr Optionen für ein effizientes Arbeiten im Homeoffice.

Xbox-Entwickler, die an der Nutzung von PC CTA interessiert sind, wenden sich zunächst an ihren Microsoft Program Representative, der ihnen den Zugriff freischalten kann. Nach Installation der Anwendung kann via Direct Connect per Fernzugriff das Xbox Development Kit genutzt werden. Von hier aus greifen Entwickler auf alle relevanten Werkzeuge für die Spielentwicklung, Performance-Simulationen, Netzwerktests, Überwachung der Systemressourcen und allgemeine Fehlerbehebung zu.