Von Test Drive bis Vampire: Alle Spielevorstellungen der Nacon Connect

PC

An den Spiele-Publisher Nacon muss man sich noch gewöhnen, existiert dieser doch erst seit Februar 2020. Damals schlossen sich das französische Studio Bigben Interactive und der Hardware-Hersteller Nacon zu unter dem neuen Namen zusammen um den Konkurrenzkampf gegen die französischen Mitstreiter Focus Home Interactive und Ubisoft aufzunehmen. Mit dem digitalen Showcase Nacon Connect wurden am gestrigen Abend die neusten Projekte der derzeit sieben Entwicklerstudios sowie diverser Partner vorgestellt, darunter einige Neuankündigungen. Der Spielekatalog weist dabei nicht nur einige namhafte Marken wie Vampire the Masquerade oder Test Drive auf, sondern deckt mit Rollenspielen, Roguelikes, Actionadventures und Rennsimulationen auch die derzeit beliebtesten Genres ab. Das Event mit allen Trailern, Teasern und Entwickler-Statements seht ihr im 38-minütigen Video am Ende dieser News.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Eine große Insel als Open-World-Rennpiste soll das neue Test Drive bieten, das neun Jahre nach dem letzten Teil, Test Drive Unlimited 2, die wohl älteste aktive Rennspiel-Reihe in die Moderne hieven soll. Als Entwickler fungieren die Rally-Experten von KT Racing, die zuletzt für WRC 8 und V-Rally 4 verantwortlich waren. Test Drive Unlimited Solar Crown – das Namensanhängsel steht für die im 1:1-Maßstab realistisch designte Insel – wird wieder originalgetreue Fahrzeuge vom normalen Straßenwagen bis zur Luxusschleuder (Bugatti, Ferrari, Dodge, Koenigsegg und Porsche sind bereits bestätigt) bereitstellen und soll darüber hinaus viele Anpassungsmöglichkeiten an den Karossen und eurem Alter-Ego-Fahrer zulassen. Da zunächst noch die Fertigstellung von WRC 9 für September 2020 ansteht, ist mit einem baldigen Erscheinen von Test Drive Unlimited Solar Crown nicht zu rechnen. Dementsprechend gab es auch noch keine Spielszenen zu sehen, als einzige Plattform ist derzeit der PC (Steam) angegeben.

Vampire the Masquerade - Swansong

Während Paradox Interactive bei der Entwicklung von Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 auf die Zielgerade einbiegt, werkelt das französische Studio Big Bad Wolf erst seit rund einem Jahr an einer PC-Umsetzung der World of Darkness. Im gleichen Universum angesiedelt und auf dem selben Tabletop-Rollenspiel basierend wird Vampire the Masquerade - Swansong den Fokus auf Narration setzen und mit seinen vielen Dialogen und verzweigter Storyführung viele Adventure-Aspekte in das Rollenspielkonzept einfließen lassen. Dass das Studio hinter dem Episoden-Adventure The Council die düster-laszive Stimmung der Lizenz-Vorlage mit Swansong scheinbar gut einfängt, zeigt der neue Trailer. Ein genauer Release-Termin steht jedoch noch in den Sternen.

Steelrising

Actionreicher und mit einem äußerst ungewöhnlichen Setting kommt das Rollenspiel Steelrising daher, das derzeit beim Studio Spiders (The Technomancer, Bound by Flame) entsteht. Hier verschlägt es euch ins alternative Paris zu Zeiten der französischen Revolution. Die Heldin Aegis hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Terrorherrschaft von König Louis XVI. zu beenden. Dieser regiert mit strenger Hand und einer Roboterarmee über sein Volk. Der Trailer und erste Bilder auf Steam deuten eine nahezu apokalyptische Szenerie an. Mit einem Erscheinen ist frühestens im kommenden Jahr zu rechnen.

Rogue Lords

In einem ähnlichen zeitlichen Rahmen wie Steelrising angesiedelt ist der Roguelike-Titel Rogue Lords. Im barocken New England des 17. Jahrhunderts kehrt ihr als der leibhaftige Teufel persönlich auf die Erde zurück, um das Gute zu bekämpfen. In rundenbasierten Kämpfen stellen sich eure Diener – ein kreatives Sammelsurium der dunkelsten Kreaturen, die die menschliche Weltliteratur je erfunden hat – den heuchlerischen Vertretern von Recht und Ordnung. Unterstrichen wird das diabolische Thema durch einen Look, der am ehesten mit Tim Burtons Film Corpse Bride zu vergleichen ist. Als Entwickler sind Cyanide (bisher vor allem für seine Radsport-Manager bekannt) und Leikir am Werk. Zum Story-Trailer.

Roguebook

An diesem Roguelike-Deck-Builder wirkt niemand Geringeres als der Schöpfer von Magic - The Gathering, Richard Garfield, als Co-Designer mit. Zusammen mit dem belgischen Studio Abrakam (Faeria) sollen innovative Spielmechaniken das zuletzt etwas überstrapazierte Deck-Builder-Genre mit einer faszinierenden Fantasywelt für Genre-Fans schmackhaft machen.

Werewolf the Apocalypse - Earthblood

Auf dem besten Weg zur Einstufung "ab 18" ist das Actionspiel Werewolf the Apocalypse - Earthblood aus dem Hause Cyanide. Hier stellt ihr euch in Form eines unzügelbaren Werwolfs nicht etwa anderen Fabelwesen entgegen, sondern dem Ölkonzern Endron, der mit seinen geheimen Machenschaften böses im Schilde führt. Ganz nebenbei macht ihr euch noch auf die Suche nach eurem Kind und lasst auf dem Weg kaum einen Stein auf dem anderen. Auf der E3 2019 konnte sich Benjamin Braun den Titel mit der Unreal-Engine 4 bereits ansehen. Neu ist nicht nur der Release-Termin am 4.2.2021, sondern auch dieser Trailer.

RiMS Racing

Seit letztem Jahr ist Nacon Minderheitsgesellschafter beim italienischen Rennspielentwickler Raceward. Dort entsteht derzeit mir RiMs Racing eine neue Rennspiel-Marke, die für den Sommer 2021 geplant ist. Bilder oder Spielszenen gab es zu dem Titel auf der Nacon Connect nicht zu sehen.