The Crew 2: Neues Update ab heute verfügbar

Das kostenlose, bis dato sechste Update Summer in Hollywood für The Crew 2 könnt ihr ab sofort für Playstation 4, Windows-PC sowie die Xbox One herunterladen. Auch für Google Stadia steht es zur Verfügung.

Mit dem Update erhaltet ihr die Chance, 24 neue Fahrzeuge gegen Geld aus der Realwelt oder durch gute Fahrleistungen zu erwerben. Auch ikonische Klassiker wie das 2014 gebaute Hypercar Koenigsegg One:1, der Porsche 911 Carrera Camera 4S von 2020 und der DeLorean DMC-12 aus dem Jahr 1981 sind erhältlich. Mit diesen und anderen Fahrzeugen könnt ihr an den wöchentlichen Live-Summit-Rennen teilnehmen. Einmal pro Monat qualifizieren sich die besten Fahrer für das Premium Live Summit, bei dem die besten Fahrer mit Sonderfahrzeugen belohnt werden. Den Launch-Trailer zu „Summer in Hollywood“ haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebettet: