PM: THE CREW® 2: SECHSTES KOSTENLOSES UPDATE AB MORGEN VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Düsseldorf,7. Juli2020– Ubisoft®gab heute bekannt, dassThe Crew®2Sommer in Hollywood, das sechste kostenloseUpdatefürThe Crew 2, ab dem 8. Julifür PlayStation®4, der Xbox One-Gerätefamilie, einschließlich Xbox One X,Windows PCundStadia, dercloudbasiertenGaming-Plattform von Google, verfügbar sein wird.

The Crew 2Sommer in Hollywood wird 24 komplett neue Fahrzeuge einführen, die von allen Spieler gekauft oder verdient werden können;inklusive höchst ikonischen Fahrzeugen der Hollywood-Geschichte, wie demKoenigsegg One:1 2014 (Hypercar),demPorsche 911 Carrera 4S 2020 (StreetRace),oder demDeLoreanDMC-12 1981 (StreetRace).

Spieler können mit diesen Fahrzeugen an den wöchentlichen LIVE-Summit-Rennen teilnehmen und sich an die Spitze der Ranglisten fahren.Einmal im Monat habenHerausforderer die Möglichkeit, an einem Premium-LIVE-Summit teilzunehmen, bei dem die besten Teilnehmer mit einem einzigartigenSonderfahrzeug belohnt werden.Durch Events mit spezifischen Themen können Spieler in ihre liebsten Hollywood-Erinnerungen eintauchen und Events erleben,die einigen der berühmtesten Universen Tribut zollen, die je geschaffen wurden.

