PM: Watch Dogs 2, Street Fighter V und Hello Neighbor sind ab Juli bei PS Now verfügbar (Sony Playstation Blog)

Nutzt eure Hacker-Fähigkeiten und allerlei technische Gadgets, um San Francisco unsicher zu machen. Kämpft gegen World Warriors und deckt dunkle Geheimnisse in eurer Nachbarschaft auf – mit Watch Dogs 2, Street Fighter V und Hello Neighbor, ab heute neu bei PS Now.

Ihr spielt als Marcus Holloway, ein brillanter junger Hacker und der neueste Rekrut für den San Francisco-Zweig von DedSec. Mit einer beeindruckenden Vielfalt an Fähigkeiten und Tools wie einem ferngesteuerten Auto und einer Drohne ist die gesamte San Francisco Bay Area euer Spielplatz – vom Silicon Valley bis hin zu den Straßen im Stadtzentrum. Hackt euch in jedes elektronische Gerät, Computersystem oder Fahrzeug ein, sammelt Informationen über die Stadtbewohner und infiltriert die Infrastruktur einer ganzen Stadt, während ihr an der Seite der Hacker-Community gegen das unmoralische Establishment vorgeht.

● Kann bis zum 5. Oktober 2020 heruntergeladen (nur PS4) und gestreamt werden

Die legendäre Street Fighter-Serie kehrt zurück und liefert rasante Kampfaction auf einer globalen Plattform. Spielt als Ryu, Chun-Li und andere Kultfiguren und erobert die Weltrangliste. Fordert die anderen PS4 World Warriors im Capcom Fighters Network heraus und werdet zum Meister des Rings!

In dem Stealth-Horror-Spiel Hello Neighbor schleicht ihr euch in das Haus eures Nachbarn, um zu entdecken, welche Geheimnisse er im Keller versteckt. Spielt gegen ein hochentwickeltes KI-System, das aus jeder eurer Bewegungen lernt. Ihr wollt durchs Fenster klettern? Macht euch auf eine Bärenfalle gefasst. Ihr versucht zu entkommen? Er wird euch den Weg abschneiden.