Ys Origin erscheint 2020 für Nintendo Switch und Playstation 4

Switch PS4

Noch in diesem Jahr will Publisher DotEmu das Rollenspiel Ys Origin für die Nintendo Switch publizieren. Nach Release könnt ihr sowohl zwischen physischer Standard- und Collector's-Edition wählen, als auch das Spiel rein digital erwerben. Gleichzeitig wird die Standardversion auch für Playstation 4 im Einzelhandel erhältlich sein.

In Ys Origin schließt ihr euch den Helden Yunica Tovah und Hugo Fact an – zwei Kämpfern, die verzweifelt nach den Göttinnen suchen, die sie einst verlassen haben. Abenteuer, Magie, verschiedene Spielstile und fette Beute warten entlang eurer Wege.

DotEmu vertraut bei diesem Projekt auf seine nunmehr 13-jährige Erfahrung als „Archäologe“ beliebter Retro-Titel. Zu den bisherigen Wieder-Veröffentlichungen des Hauses gehören Wonder Boy - The Dragon’s Trap, Windjammers und Streets of Rage 4. Die Ankündigung in Bild und Ton zu Ys Origin haben wir euch nachfolgend eingebettet.