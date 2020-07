PM: Rollenspiel-Hit Ys Origin erscheint 2020 als physische und digitale Fassung für Nintendo Switch (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Dämonen schnetzelnde Rollenspiel-Kultklassiker Ys Origin erscheint 2020 für Nintendo Switch

– Physische Version und Collector’s Edition erscheinen parallel zur Digitalfassung –

PARIS – 7. Juli 2020 – Publisher Dotemu kündigte heute an, dass Ys Origin, das Ursprungsabenteuer der Action-RPG-Saga, bei dem die Menschheit vor der unerbittlichen Verfolgung durch eine Dämonenhorde flieht, noch in diesem Jahr die Nintendo Switch erreichen wird. Fans in Europa, Australien und Neuseeland können zwischen zwei physischen Versionen wählen, die als Teil eines globalen Vertriebs für die physische Veröffentlichung der Nintendo Switch-Fassung von Ys Origin im Handel erhältlich sein werden – oder sie können den modernisierten Klassiker digital über den eShop beziehen.

Ys Origin wird Switch-Besitzern und -Besitzerinnen die aufregende Mischung der Serie, bestehend aus Kombo-fokussiertem Arcade-Kampf, Jump’n’Run und herausfordernden Rätseln, näherbringen. Werft einen Blick auf die vielen Prüfungen, die zwischen den Charakteren und der Rettung der Welt stehen, indem ihr euch hier das Gameplay von Ys Origin in Bewegung anseht:

Fans, die sich für die physischen Veröffentlichungen entscheiden, können zwischen einer Standardversion und einer speziellen Collector’s Edition wählen. Gleichzeitig mit der Ys Origin-Veröffentlichung für Switch wird die Standardversion auch für PlayStation 4 im Einzelhandel erhältlich sein. Haltet in den kommenden Monaten Ausschau nach weiteren Neuigkeiten über den Inhalt der Collector’s Edition und einer Händlerübersicht für mögliche Vorbestellungen.

In Ys Origin schließt man sich der aufstrebenden Ritterin Yunica Tovah und dem Magier Hugo Fact an, zwei Kämpfer, die verzweifelt nach den Göttinnen suchen, die sie verlassen haben. Gemeinsam muss das Duo die dämonischen Kräfte besiegen, die in einem riesigen Turm lauern, bevor die Bestien das Heiligtum der Menschheit in den Wolken erreichen. Mit Tonnen mächtiger Beute, die es zu verdienen gilt, unterschiedlichen Szenarien und Spielstilen der einzelnen Charaktere sowie Geheimnissen, die es zu enthüllen gilt, ist und bleibt Ys Origin ein tiefgehendes, fesselndes RPG-Erlebnis.

Die neuesten Informationen über alle Spiele von Dotemu gibt es auf Twitter via @Dotemu oder unter www.dotemu.com.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, Streets of Rage 4, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben.