PM: Paper Mario: The Origami King – Das Quiz (Nintendo News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

06.07.2020

Der Origami-König hat die Macht an sich gerissen! Seine Faltschergen haben Toad Town auf den Kopf gestellt, während er Prinzessin Peach und viele weitere in Origami verwandelt hat! Und als wäre das noch nicht genug, hat er Prinzessin Peachs Schloss ausgerissen und mit magischen Luftschlangen versiegelt!

In Paper Mario: The Origami King für Nintendo Switch begleitest du Mario und seine neue Gefährtin Olivia auf ein urkomisches Abenteuer, das dich längs und quer durch eine Welt aus Papier führen wird! Stelle dich dem Origami-König und seiner Armee von Faltschergen entgegen, schließe dich mit außergewöhnlichen Gefährten zusammen und setze magische Kräfte ein, um die Welt zu retten.

Bist du bereit, den Origami-König ordentlich zusammenzufalten? Dann mach mit bei unserem Paper Mario: The Origami King-Quiz und gewinne eines von drei Spielen für Nintendo Switch!

Wir wünschen dir viel Spaß beim Quiz.

Zum Quiz

Und so kannst du teilnehmen:

Die Teilnahme am Paper Mario: The Origami King-Quiz ist ganz einfach über unseren kostenlosen Mitglieder-Service „My Nintendo“ möglich. Alles, was du dazu benötigst, ist ein Nintendo-Account und schon kannst du mitmachen. Nutzer mit Kinder-Account können leider nicht teilnehmen.

Wichtig: Um dir einen Preis zukommen lassen zu können, benötigen wir deinen Namen und deine Anschrift. Hierfür kontaktieren wir die Gewinner per E-Mail. Daher ist es für die Teilnahme am Paper Mario: The Origami King-Quiz erforderlich, in den E-Mail-Einstellungen deines Nintendo-Accounts den Erhalt von E-Mails zu akzeptieren.

Du hast noch keinen Nintendo-Account? Dann solltest du diesen am besten heute schon erstellen!

Übrigens, als Nintendo-Account-Besitzer bekommst du für jede beantwortete Frage 30 Platinpunkte bei My Nintendo gutgeschrieben!

Teilnahmeschluss: 17.07.2020 (23:59 Uhr)

Teilnahmebedingungen

Paper Mario: The Origami King-Quiz

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Nintendo of Europe GmbH, Herriotstraße 4, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland

ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben und mindestens 16 Jahre alt sind. Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen für die Teilnahme die Einwilligung ihres Erziehungsberechtigten. Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter des Veranstalters sowie verbundener Unternehmen und von bei der Durchführung des Gewinnspiels vom Veranstalter beauftragter Unternehmen als auch deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen in keiner Weise von dem Erwerb eines Nintendo Produktes ab. Jede Person ist einmal zur Teilnahme berechtigt. Teilnahmeschluss ist am 17.07.2020 um 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich, wenn aufgrund technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder nur verspätet möglich ist.

3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich mit einem Nintendo-Account, der kein Kinder-Account ist, möglich. Die Teilnehmer müssen auf accounts.nintendo.com einen Nintendo-Account erstellen und in den Account-Einstellungen dem Erhalt von Werbe-E-Mails zustimmen. Die Nutzung eines Nintendo-Accounts unterliegt den Bedingungen des Vertrags zum Nintendo-Account, welcher vor der Registrierung eines Nintendo-Accounts akzeptiert werden muss, und die Nutzung von My Nintendo unterliegt zusätzlich den Bedingungen des My Nintendo-Belohnungsprogramms.

4. Die Teilnehmer müssen sich mit ihrem Nintendo-Account auf My Nintendo einloggen und die Frage des Paper Mario: The Origami King-Quiz richtig beantworten. Für die richtig beantwortete Frage erhalten die Teilnehmer 30 Platinpunkte bei My Nintendo.

5. Unter allen Teilnehmern wird ein Gewinner ermittelt und an die im Nintendo-Account der Gewinner zum Erhalt von E-Mails hinterlegte E-Mail-Adresse benachrichtigt. Der Gewinner muss die Gewinnbenachrichtigung innerhalb von sieben Tagen per E-Mail an die in der Benachrichtigung angegebene E-Mail-Adresse unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens sowie ihrer vollständigen Postanschrift bestätigen. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verliert der jeweilige Gewinner alle Rechte auf den Preis und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern, die nicht bereits Gewinner sind, neu verlost.

6. Unter allen Teilnehmern werden folgende Preise verlost:

3x das Spiel Paper Mario: The Origami King für Nintendo Switch

7. Eine Teilnahme auf anderem Wege als in diesen Teilnahmebedingungen beschrieben ist nicht zulässig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

8. Preise sind nicht übertragbar. Eine Barauszahlung von Gewinnen ist ausgeschlossen. Die Gewinner haben keinen Anspruch auf Auszahlung des Preises in Sachwerten oder Tausch des Preises gegen einen anderen Gegenstand. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes auszuhändigen, sollte ein ausgeschriebener Preis aus irgendeinem Grund nicht zur Verfügung stehen.

9. Teilnehmer, die in Bezug auf deren Teilnahme in irgendeiner Weise cheaten, manipulieren oder Bugs ausnutzen, werden durch den Veranstalter vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

10. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern oder Dritten ist ausgeschlossen.

11. Der Vorname sowie der erste Buchstabe des Nachnamens und der Wohnort der Gewinner können auf der Nintendo Webseite, auf den offiziellen Nintendo Facebook-Seiten sowie in den offiziellen Nintendo Twitter-Kanälen und auf den offiziellen Nintendo Instagram-Accounts veröffentlicht werden.

12. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht. Für alle Streitigkeiten aus diesem Gewinnspiel sind die Gerichte des Ortes ausschließlich zuständig, an dem der mit dem Veranstalter sich in Streit befindende Teilnehmer seinen Wohnsitz hat.

13. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel willigen die Teilnehmer in die Teilnahmebedingungen ein. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Nintendo of Europe GmbH, Herriotstraße 4, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland, E-Mail: info@nintendo.de.

14. Es gelten der Vertrag zum Nintendo-Account und die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie sowie die Bedingungen des My Nintendo-Belohnungsprogramms.

Ergänzend zu der Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie gelten folgende Bestimmungen:

Damit Sie am Gewinnspiel teilnehmen können und wir die Gewinne an Sie versenden können, ist es erforderlich, dass wir Ihren vollständigen Namen, Ihr Alter sowie Ihren Postanschrift erheben. Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten dient der Organisation und Abwicklung des Gewinnspiels und dem Versand der Preise. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung nach dieser Ziffer 1.a) ist die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 (b) DS-GVO).

Sollten Sie einen Preis gewinnen, wird Nintendo gegebenenfalls Ihren Namen und Ihre Adresse an einen Transportdienstleister weitergeben, um Ihren Preis auszuliefern. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Auslieferung Ihres Preises und vertragsgemäße Durchführung des Gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 (b) DS-GVO).