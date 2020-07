PM: Railway Empire - Complete Collection rollt am 7. August in den Handel (Kalypso Media)

PC Switch XOne PS4 Linux

Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Gaming Minds Studios kündigen heute die Railway Empire - Complete Collection an, welche am 7. August 2020 für PC, PlayStation®4 und Xbox One veröffentlicht wird. Die Railway Empire - Complete Collection beinhaltet nicht nur alle 8 bisher veröffentlichten DLCs, sondern ebenfalls alle Inhalte der über 20 kostenlosen Updates, die demHauptspiel seitRelease hinzugefügt wurden. Bereits bei Release war Railway Empiredank einer fesselnden Mischung aus Handel, Eisenbahn-Management und Industriespionage, bei Kritikern und Fans gleichermaßen beliebt. Nach der Veröffentlichung hat Entwickler Gaming Minds Studios das Spiel weiter verbessert und viele kostenlose Inhalte Inhalte und Verbesserungen hinzugefügt. Dazu zählen das radikale Nachbearbeiten der konkurrierenden KI, die Integration einer kompletten, riesigen Nordamerika Karte, fast 20 kostenlose Updates, ein nagelneuer Challenge-Modus, neue Gebäude und zahllose weitere Verbesserungen, welche die Qualität des Spiels merklich anhoben. Die Kombination aller dieser Elemente in eine Edition zum hervorragenden Preis ist einzigartig im Markt. Railway Empire - Complete Collection erscheint am 7. August 2020. INFOS: Titel:Railway Empire - Complete Collection Plattformen:Windows PC, Linux, PlayStation®4, Xbox One Entwickler:Gaming Minds Studios Genre:Tycoon-Simulation Release:07. August 2020 Hashtag:#RailwayEmpire Über Railway Empire - Complete Collection: Im Zeitalter der Industriellen Revolution erobert das „Dampfross“ die Kontinente dieser Welt und die Verbreitung der Eisenbahn entfacht einen erbarmungslosen Wettlauf um die Vorherrschaft auf den Schienen. Die Sammlung beinhaltet das Basisspiel mit allen Updates und allen 8 bereits veröffentlichten DLCs: Mexico, The Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, Germany, France, Northern Europe und Down Under. Features: Bauen und expandieren Sie ein weitreichendes Schienennetz, verbinden Sie dabei Bahnhöfe und verwandeln Sie verschlafene, abgelegene Nester in aufstrebende Stadtmetropolen. Schlüpfen Sie in die Führungsposition einer Eisenbahngesellschaft mit ehrgeizigen Plänen: Über 100 Jahre Entwicklungsgeschichte und Schauplätze auf der ganzen Welt laden Sie ein, Ihr ultimatives Eisenbahnimperium zu errichten. Enthält alle Erweiterungen: Mexico, the Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany, Northern Europe und Down Under Stellen Sie Ihr Können in 15 einzigartigen Szenarien und 4 Herausforderungskarten auf die Probe oder lassen Sie ihrem Pioniergeist freien im freien Spiel und im Modellbaumodus. Setzen Sie die Stärken und Schwächen von über 80 historisch nachgebildeten Lokomotiven geschickt für sich ein. Behaupten Sie sich gegen bis zu 3 konkurrierende Tycoons und sabotieren Sie Ihre Kontrahenten, indem Sie Banditen bezahlen oder Spione anheuern.