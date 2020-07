Manor Lords: Mittelalter-Stadtbau-Sim mit Echtzeitkämpfen ab Herbst

Ab Herbst diesen Jahres kanndie Mittelalter-Strategie-Lücke füllen, welchenach der Verschiebung auf unbestimmte Zeit hinterlassen. Das Erstlingswerk des polnischen Ein-Personen-Indie-Entwicklers Slavic Magic soll tiefgehende Stadtplanung mit Wirtschaft und taktischen Echtzeitkämpfen in realistischer Grafik bieten. Krieg, Krankheit, Hungersnöte sowie historische Begebenheiten des 11. bis 15. Jahrhunderts sollen sich auf das Leben in den Siedlungen auswirken, Wetter und Jahreszeiten haben Einfluss auf die Nahrungsmittelversorgung. Letzteres muss auch in den Schlachten berücksichtigt werden, wenn sich verfeindete Stämme mit Axt und Pike zu Leibe rücken. Die in Echtzeit ausgeführten Truppen-Scharmützel sollen dabei etwa auf Formationen, Flankenangriffe und Moral setzen.

Nach über drei Jahren Entwicklungszeit geht Manor Lords im Herbst 2020 auf Steam zunächst für ein bis zwei Jahre in den Early Access. Dieser wird bereits umfangreichen Städtebau, Infanterie-Schlachten, ein Diplomatie-System sowie eine große Karte mit mehr als 50 Regionen bieten. Die finale Version soll dann mehr Kampfeinheiten und -taktiken, größere Städte und mehrere Karten ermöglichen.