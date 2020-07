Gamescom 2020: IGN und Webedia produzieren Shows // Zeitplan veröffentlicht

Wenn vom 27. bis 30. August 2020 die gamescom erstmals komplett als digitale Veranstaltung stattfindet, sind neben den Veranstaltern der Koelnmesse, dem game-Verband sowie, der wie im vergangenen Jahr die Opening Night Live moderieren und produzieren wird, zwei neue zugkräftige Produzenten mit an Bord. Die Events für das deutschsprachige Publikum, namentlich das tägliche gamescom Studio und die gamescom Daily Show, werden von Webedia (GameStar, GamePro) realisiert, für die internationalen Formate, die unter selbem Namen zeitversetzt ausgestrahlt werden, wird IGN Entertainment verantwortlich sein. Dazu werden Studios in Deutschland und den USA eingerichtet, in denen die Moderatoren – für die englischsprachige Daily Show etwa der Podcaster, Comedian und Moderator– verschiedene Gesprächspartner aus der Branche begrüßen, Analysen und Informationen zu Neuankündigungen diskutieren sowie Neues aus den Bereichen eSport und Cosplay präsentieren.

Einen Zeitplan (PDF, 746 KB) gibt es mittlerweile auch. Demnach wird Geoff Keighley am Donnerstag, 27.8., um 20 Uhr auf Sendung gehen, am Freitag und Samstag sendet das deutsche gamescom Studio von 13 bis 19 Uhr, die Daily Show folgt von 20 bis 21:30 Uhr. Am 29.8. wird sich von 19 bis 20:30 Uhr in der Awesome-Indies-Show zudem ausschließlich Neuigkeiten zu Independent-Produktionen gewidmet. Die von IGN produzierte Best of Show bildet mit den Highlights der gamescom 2020 am Sonntag um 20 Uhr den Abschluss. Die Showinhalte werden via gamescom now ausgestrahlt und ebenso auf YouTube, Twitch, Twitter und Facebook zu sehen sein.