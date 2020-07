GG-Rückblick KW 27/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Marvel's Iron Man VR ab 43,86 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 27: Rückblick von Sonntag, 28. Juni, bis Samstag, 4. Juli 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Wer noch nicht über ein Abo verfügt, erhält derzeit wieder Zugriff auf neue kostenfreie Premium-Inhalte. Vor Kurzem getestet wurden von uns Trackmania und Marvel's Iron Man VR, hinzu kommen zum Beispiel der Videorückblick auf die Uncharted-Reihe, eine Kolumne von Michael Hengst oder auch weitere Folgen des interaktiven Let's Plays zu Total War - Warhammer 2. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Möglicherweise wird es eine zweite Nextgen-Konsole von Microsoft geben – die ausführliche Meldung dazu hat euch in der vergangenen Woche sehr interessiert, was auch zahlreiche Kommentare deutlich machen. Vielfach ausgetauscht habt ihr euch auch zu Crucible, das von Amazon vom Netz genommen wurde, oder auch zum neuen Anstoss-Spiel. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 6. Juli (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Seit wenigen Tagen könnt ihr euren Beitrag für eine kommende Plus-Galerie bequem per Formular einsenden. Darüber hinaus steht euch ein neuer Spiele-Check zur Verfügung, ebenso wie eine weitere Ausgabe der Lesetipps zum Wochenende:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern es Material zur Auswahl gibt – zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» Ist der Einzige und Wahre! «

— Joregh Langorion am 29. Juni 2020

❺ ⚊ KW 27/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Mit Anki Overdrive schauten wir uns vor fünf Jahren eine Autorennbahn mit Elektromotor-Rennwagen und App-Anwendung näher an. Zwar findet im Jahr 2020 keine E3 statt, ein wenig Messe-Feeling kommt jedoch eventuell durch unsere Galerie+ auf, für die einige der GG-User ihre Eindrücke zu damaligen Neuankündigungen und dergleichen aufgeschrieben hatten. In den News ging es unter anderem um das Thema VR, außerdem veröffentlichten wir eine Meinungskolumne:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

