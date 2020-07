The Last of Us - Part 2: Online-Hass gegen Entwickler und Schauspieler

PS4

Schon vor dem Release von The Last of Us - Part 2 (seht in der Stunde der Kritiker den Auftakt bis zum ersten Twist) hatte Writer und Creative Director Neil Druckmann gewarnt, dass der Titel nicht für jeden sei und die Fans spalten werde.

Wie leider schon fast nicht anders zu erwarten in Zeiten, in denen Entwickler von Call of Duty nach der Veröffentlichung von Patches Morddrohungen kriegen, entlädt sich über die Bandbreite an sozialen Plattformen wegen Story-Wendungen oder der Darstellung von gleichgeschlechtlicher Liebe und anderen Themen Hass gegen Entwickler wie Druckmann. Betroffen sind aber auch die Menschen, die die Figuren mit ihren Stimmen und Motion-Capturing-Aufnahmen zum Leben erweckt haben. So teilte etwa Laura Bailey, die Schauspielerin des wichtigen neuen Charakters Abby, einen Auszug der an sie gerichteten Morddrohungen.

Entwickler Naughty Dog veröffentlichte auf Twitter dazu folgenden Kommentar:

Auch wenn wir kritische Diskussionen begrüßen, wir verurteilen jede Form von Belästigung oder Drohung gegenüber Team und Cast. Ihre Sicherheit ist unsere oberste Priorität, aber wir müssen alle zusammenarbeiten, um solch ein Verhalten zu unterbinden und einen konstruktiven und mitfühlenden Austausch zu pflegen.

In unserem großen Test zu The Last of Us - Part 2 lobt Tester Jörg, dass der Titel nachdenklich macht und hebt die Story als ein großes Highlight des Spiels hervor.