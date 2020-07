Star Wars - Squadrons: Erste Infos zur Komplexität und Immersion

PC XOne PS4

In einem Interview mit IGN Japan verriet Creative Director Ian S. Frazier weitere Details zum Weltraum-Dogfight-Titel Star Wars - Squadrons. So wurde bereits bestätigt, dass Spieler sowohl Cockpit als auch das Äußere ihrer Star-Wars-Raumschiffe individualisieren können. Frazier gibt im Interview Entwarnung für jene Spieler, die für ihre Immersion bei den Weltraumschlachten die Schiffe nur in der Form sehen wollen, die sie aus den Filmen kennen:

Wir haben im Spiel die Option, die kosmetischen Anpassungen aller Spieler zu verstecken. Wenn du das anschaltest und du willst dann doch einen Rennstreifen auf deinem eigenen TIE Fighter haben, siehst du ihn auch. Aber die TIE Fighter aller anderen sehen weiter wie Standard-Modelle aus.

In Squadrons erlebt ihr die Gefechte aus der Ego-Perspektive, daher gibt es auch für die Cockpit-Ansicht Einstellungsmöglichkeiten. In der Standard-Einstellung geben euch HUD-Elemente Hilfestellungen dabei, euch im Raum zu orientieren. Für Spieler mit einiger Erfahrung mit Flugsimulatoren gibt es aber die Option, das HUD komplett auszustellen und allein mithilfe der funktionierenden Cockpit-Anzeigen zu spielen.

Auch bei der Verwaltung der Energie für Antrieb, Waffen und Schilde erlaubt das Spiel Anpassungen:

Standardmäßig halten wir es einfach. Wenn ich einen Knopf drücke, läuft das ausgewählte System auf Maximum. Fortgeschrittene Spieler können ein tieferes Energie-Management betreiben und individuell einzelne Prozente von einem System auf das andere umleiten.

Star Wars - Squadrons wird über eine Einzelspieler-Kampagne und Multiplayer-Modi verfügen und am 2. Oktober 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.