Mortal Shell: Open-Beta im Epic Games Store gestartet

PC XOne PS4

Das Soulslike Mortal Shell soll im Herbst dieses Jahres erscheinen und über Teile der Story, Hintergründe zur Entstehung und den Entwickler Cold Symmetry haben wir euch bereits informiert. Ab sofort besteht für PC-Spieler die Möglichkeit, den Titel in einer Open-Beta zu testen - allerdings nur im Epic Games Store. In der Beta schlüpft ihr in die "sterbliche Hülle" von Harros oder Tiel. Um Spoiler zu vermeiden, wurden sämtliche Storyinhalte laut offizieller Produktseite entfernt. Außerdem ist die offene Welt größtenteils "abgesperrt", damit ihr euch voll auf die Mechanik der Kämpfe konzentrieren könnt. Die Entwickler richten allerdings warnende Worte an euch:

Mortal Shell wurde für kampfgestählte Soulslike-Fans gemacht. Es ist rachsüchtig designt, gespickt mit Boshaftigkeiten. Die besten von euch wird es [die Beta] gut eine Stunde beschäftigen. Alle anderen sollten davon ausgehen, wesentlich länger zu benötigen.

Wenn ihr euch vor dem Herunterladen der erforderlichen gut sechs Gigabyte für die Beta-Version noch einen Eindruck zum Gameplay verschaffen wollt, könnt ihr euch am Ende dieser News einen am 18. Juni veröffentlichten, rund zehn-minütigen Trailer anschauen. Bei YouTube findet ihr auch zwei weitere Gameplay-Trailer zu den spielbaren Charakteren "Tiel, der Akolyth", und "Veredrim, der Ehrwürdige".