Nacon Connect: Wird am 7. Juli das neue Test Drive vorgestellt?

Bereits vor einiger Zeit hat der Spiele-Publisher und Gaminghardware-Entwickler Nacon bei Twitter angekündigt, dass am 7. Juli die Nacon Connect stattfinden wird. Nun werden immer mehr Titel bekannt, die in der Online-Show vorgestellt werden sollen. Letzter, und wohl prominentester Titel der via Twitter mit einem zwar wenig aussagekräftigen, aber Erwartungen weckenden Trailer angeteasert wurde, ist ein neuer Ableger der legendären Rennspielserie Test Drive. Dass ein neuer Teil der Serie, die ihren Anfang im Jahr 1987 auf diversen Heimcomputern nahm, bei Kylotonn in Entwicklung ist, bestätigte Benoit Clerc, Head of Publishing bei Nacon, bereits vor einigen Monaten.

Gewissermaßen bestätigt ist laut offiziellem Twitter-Kanal, dass die Nacon Connect neue Informationen zu Werewolf The Apocalypse - Earthblood, Rogue Lords sowie Vampire the Masquerade - Swansong liefert. Außerdem wird das Studio Spiders, Entwickler des Rollenspiels Greedfall (im Spiele-Check), sein neuestes Projekt enthüllen.