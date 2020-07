PM: Fünf PlayStation-exklusive Games, die ihr mit PS Now auf dem PC spielen könnt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Stellt euch den PlayStation-Service PS Now einfach als Netflix für Spiele vor: Eine starke Games-Flatrate, in der ihr aus der riesigen Auswahl von über 600 Spielen jederzeit so viele Titel zocken könnt, wie ihr nur wollt. Und das nicht nur auf der PS4, sondern auch auf eurem PC. Mit PS Now habt ihr also die einzige Möglichkeit viele PlayStation-Exklusivtitel zu erleben, ohne selber die Konsole zu besitzen.

Wie ihr euren Computer ganz einfach und in nur wenigen Schritten mit der PS Now-App für den PC einrichtet, haben wir euch in diesem Blogpost übersichtlich zusammen gefasst. Alles was ihr braucht ist ein PS Now-Abonnement und ein kompatibler Controller, zum Beispiel den Original DualShock 4, den ihr problemlos an eurem PC anschließt. Jetzt habt ihr unbeschränkten Zugriff auf die riesige Games-Bibliothek mit vielen PlayStation-exklusiven Spielen. Zum Beispiel auf:

In der spielbaren Horrorfilm-Hommage Until Dawn des britischen Studios „Supermassive Games“, sollt ihr entscheiden, wie sich die potentiellen Opfer eines mysteriösen Serienmörders verhalten sollen. Aber Vorsicht, bei einer falschen Entscheidung kann wirklich jeder der Protagonisten sein virtuelles Leben vorzeitig aushauchen. Zur Story: Eine Gruppe Teenager verbringt gemeinsam ein Wochenende auf einer Berghütte fernab der Zivilisation. Und das ist ausgerechnet der Ort, an dem bei einem früheren Besuch der Clique nach einem fiesen Streich die Zwillingsschwestern Beth und Hannah Washington spurlos verschwunden sind. Der perfekte Schauplatz für einen Slasher-Film, wie „Scream“, „Freitag der 13.“ oder „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“. Und auch in „Until Dawn“ treibt schon bald ein Killer sein Unwesen und lockt die Jugendlichen einen nach dem anderen in potentiell tödliche Situationen. Ihr steuert abwechselnd die acht Protagonisten und erkundet alleine oder in einer Gruppe die gruselige Umgebung. Dreh- und Angelpunkt des spannenden Spielprinzips ist dabei das ausgefeilte Entscheidungssystem, das sich auf das Verhältnis der Teenager zueinander auswirkt. Auf einem Statusbildschirm wird angezeigt, wie sich, je nach getroffener Entscheidung, die Charaktereigenschaften eines Protagonisten ändern und dessen Beziehung zu den anderen Personen. So kann im Verlauf des Spiel aus einem Weichei ein echter Held werden, der sich todesmutig für seine Freunde einsetzt. Oder ein ausgemachter Ekel-Macho zu einem weinerlichen Haufen Elend, der die eigene Freundin bei der geringsten Gefahr im Stich lässt. Im Verlauf der Geschichte erfahrt ihr immer mehr über die Beweggründe und Emotionen der Teenager, was dem Spiel eine enorme Tiefe verleiht.

Ein kranker Pilger erreicht nach einer langen Reise die Tore der Stadt Yharnam, um dort seine Leiden durch eine Injektion mit dem heiligen Blut zu lindern. Der mystische Lebenssaft verschafft zwar die gewünschte Heilung, hat aber so seine unangenehmen Nebenwirkungen und im Lauf der Zeit die Einwohner der Stadt in aggressive Bestien verwandelt. Eure Aufgabe ist es nun, das tödliche Geheimnis des heiligen Bluts zu lüften, euch dabei mit Orks, Werwölfen, Mistgabel-schwingenden Wutbürgern und den mächtigen Ältesten anzulegen, um schlussendlich eines der drei Enden von Bloodborne zu erleben. Mehr soll jetzt nicht verraten werden, denn die albtraumhafte Geschichte, die direkt den Fieberträumen eines H. P. Lovecraft entsprungen sein könnte, hält wirklich an jeder düsteren Straßenecke eine neue, böse Überraschung bereit. Optisch setzt das Action-Rollenspiel der japanischen „Dark Souls“-Macher „From Software“ Maßstäbe und wartet mit einer brillanten Gänsehaut-Szenerie aus gotischen Bauwerken und neoviktorianischer Architektur auf. Der passende Hintergrund für die Schrecken, die euch erwarten.

Sackboy kämpft nicht mehr alleine und erlebt in LittleBigPlanet 3 mit seinen Wollfreunden Toggle, OddSock und Swoop irre Abenteuer auf dem Planeten Bunkum. Worum geht es in dem fantasievollen und herrlich abgedrehten Spiel der Dreams-Entwickler Media Molecule eigentlich? Der verrückte Wissenschaftler Newton hat die Titanen erweckt, die nun dem Planeten die gesamte Kreativität geraubt haben. In der Rolle von Sackboy sollt ihr das Geschehen rückgängig machen, die Titanen besiegen und Newton das Handwerk legen. Dazu hüpft, springt und puzzelt ihr euch durch clever gestaltete Level und begegnet durchgeknallten Gegnern. Nutzt die unterschiedlichen Fähigkeiten eurer wolligen Spielfiguren, dann meistert ihr jede Hürde und erlegt am Ende eines Abschnitts auch den dicksten Endgegner mit Leichtigkeit.

Lasst euch von dem kunterbunten Anime-Look und den durch die Bank niedlichen Charakteren nicht täuschen: Die herrlich abgedrehten Abenteuer von Protagonistin Kat und ihrer Katze Dusty beinhalten ein spannendes und forderndes Spielprinzip. Kat kann die Schwerkraft manipulieren und ihr schwingt euch in atemberaubenden Sequenzen durch die riesige Wolkenstadt Heksville, die ihr vor verheerenden Gravitationsstürmen und den „Nevi“ Monstern schützen sollt. Ihr fliegt nicht einfach durch die Gegend, sondern nutzt den 3D-Raum um euch in atemberaubendem Tempo eine beliebige Richtung zu stürzen und an einem Ankerpunkt halt zu machen. Nach ein paar Minuten habt ihr die vielleicht zuerst ungewohnte Steuerung und Kameraführung verinnerlicht und bewegt euch mit Kat geschmeidig in den Weiten der Metropole. Das Action-Abenteuer liefert eine wirklich spannende und wendungsreiche Story, jede Menge Nebenmissionen und effektreiche Monsterkämpfe. Auf PS Now bekommt ihr „Gravity Rush Remastered“, den erweiterten ersten Teil der Serie mit allen erschienenden Zusatzinhalten sowie die starke Fortsetzung Gravity Rush 2. Dann erlebt ihr auch, wie die grenzenlosen Abenteuer von Kat und der „zauberhaften“ Dusty weiter gehen.

Noch bevor „Guerilla Games“ mit Horizon Zero Dawn eines der besten PS4-exklusiven Action-Adventures abgeliefert haben, waren die Entwickler des niederländischen Studios für den Erfolg der „Killzone“-Serie verantwortlich . Mit Killzone Shadow Fall könnt ihr jetzt mit PS Now auch auf dem PC die Jagd nach den dämonischen Helghast eröffnen. In der Rolle des Shadow Marshal Lucas Kellan schnappt ihr euch die dicksten Knarren und modernste High Tech-Ausrüstung, zum Beispiel eine mächtige Drohne, und macht euch auf, den Kampf zwischen Menschen und Helghast zu euren Gunsten zu entscheiden. Dabei könnt ihr in dem optisch opulenten Ego-Shooter aber nicht nur wild ballernd durch die schicken Sci Fi-Szenarien walzen, sondern auch mit dem Einsatz von Stealth-Taktiken das nächste Ziel erreichen. Angezeigt werden euch nur die Aufgabe und die grobe Entfernung, wie ihr dahin kommt und wie viele virtuelle Helghast-Leichen den Weg dorthin pflastern bleibt euch überlassen.