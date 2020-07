Ubisoft Forward: Live-Stream zu kommenden Spielen am 12. Juli // Watch Dogs 2 gratis

Update:

Inzwischen hat Ubisoft auf seiner Webseite nähere Informationen zum Event veröffentlicht. Bereits ab 20:30 Uhr gibt es ein Vorprogramm mit Neuigkeiten zu bereits veröffentlichten Spielen. Das Hauptprogramm läuft bis 21:45, gefolgt von einer "Post-Show". Der Stream wird Untertitel in mehreren Sprachen und sogar eine Übersetzung in Gebärdensprache bieten. Reinschauen kann man direkt bei Ubisoft, über YouTube, Twitch oder Mixer.

Zur Feier des Tages gibt es von Ubisoft noch ein Geschenk (oder einen zusätzlichen Anreiz, sich die Show anzusehen): Wer sich während der Präsentation auf der Ubisoft-Forward-Homepage mit seinem Uplay-Account einloggt, bekommt die PC-Version von Watch Dogs 2 kostenlos.

Ursprüngliche Meldung:

Seit vielen Jahren gehört Ubisoft zu den Herstellern, die auf der Spielemesse E3 ihre eigenen Pressekonferenzen abhalten. Für viele Spieler gehören die aufwendigen Shows zu den alljährlichen Highlights, da sie über trockene Informationsverbreitung hinausgehen. Neben Infos zu heißerwarteten Fortsetzungen bekannter Reihen und überraschenden Ankündigungen "kleinerer" Titel gab es auch immer wieder skurrile Auftritte. Insbesondere die schrille Tanz-Performance anlässlich eines neuen Teils der Just Dance-Reihe darf selten fehlen. Trotz des Ausfalls der diesjährigen E3 möchte sich der aus Frankreich stammende Spielekonzern offenbar nicht die Gelegenheit nehmen lassen, diesen Sommer in einer ähnlichen Veranstaltung über seine kommenden Spiele zu informieren. Daher wurde nun ein Online-Stream unter dem Namen Ubisoft Forward angekündigt. Es soll sich um ein "Sommerfest kommender Spiele und Inhalte" handeln und findet am kommenden Sonntag, dem 12. Juli um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Ubisoft.com statt.

In einem Trailer, den ihr unter diesen Zeilen anschauen könnt, sind Szenen zu sehen, die auf einige der gezeigten Spiele hinweisen. So wird es offenbar Neuigkeiten zu Watch Dogs Legion geben, um das es seit der Verschiebung im Oktober letzten Jahres recht ruhig wurde, obwohl es noch dieses Jahr erscheinen soll. Auch Assassin's Creed Valhalla sowie der gerade frisch angekündigte Battle-Royale-Shooter Hyper Scape werden dem Anschein nach Sendezeit bekommen. Denkbar sind auch Informationen zu den im letzten Jahr erstmals vorgestellten Titeln Gods & Monsters und Rainbow Six - Quarantine, die ebenfalls im letzten Herbst auf einen späteren Termin als ursprünglich geplant verlegt wurden. Auch mit Neuankündigungen darf gerechnet werden, möglicherweise erfahren die Zuschauer sogar etwas über ein kommendes Far Cry 6 oder eine ganz neue Marke. Auch DLCs oder Erweiterungen zu laufenden Spielen werden vermutlich zum Programm gehören.