PM: Alatreon bringt einen Sturm der Elemente ab 09. Juli zu Monster Hunter World: Iceborne (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der legendäre „Blazing Black Dragon“ Alatreon zieht seine Kreise über New World und zeigt seine unaufhaltsame Macht über alle Elemente. Jäger, macht euch bereit für die intensivste und dynamische Jagd in Monster Hunter World: Iceborne.

Bevor wir tief in das Update eintauchen, möchten wir euch für eure Geduld und den Support unterstützen, den das Entwicklungsteam erhalten hat möchten wir uns bei euch für eure Geduld bedanken und den Support für unser Entwicklungsteam, das während der globalen Pandemie von Coronavirus (COVID-19) ein Spiel-Update entwickelt, getestet und gestartet hat. Unser kostenloses Update #4 sollte eigentlich im Mai diesen Jahres erscheinen, das finale Release-Datum ist nun der 09. Juli um 02:00 Uhr.

Alatreon’s Ankunft ist bereits in wenigen Tagen! Um euch bei der Vorbereitung für diese epische Jagd zu helfen, gibt es hier alle Informationen, die die Gilde zu diesem Elder Dragon gesammelt hat.

Wichtig: Bevor ihr auf diese Spezialmission gehen könnt, müsst ihr Jägerrang 24 oder höher sein und die Safi’jiiva Recon Herausforderung bewältigt haben.

Elder Dragons sind für ihre große Kraft über die Elemente bekannt und dazu, sie bis auf das Äußerste zu maximieren – Velkhana kann die Feuchtigkeit in der Luft mit einem Zwinkern zum gefrieren bringen, Teostra spuckt höllische Flammen und Kirin kann Blitzer mit einer hohen Genauigkeit beschwören. Und das sind nur ein paar der vielen Fähigkeiten! Alatreon hat eine höhere Stufe von Elder Dragons mit der einzigartigen Fähigkeit, seine Elementattribute nach Belieben zu verändern. Wenn ihr diesem legendären Wesen gegenüber steht, solltet ihr mit elementaren Widerständen und Resistenzen ausgestattet sowie bereit sein, in Sekunden umdenken können und euch an das sich ständig ändernde Tempo des Kampfes anpassen.

Das Verändern der eigenen Elementarkräfte ist eine monumentale Leistung. Wenn Alatreon sein Element wechselt, wird die darin gespeicherte Kraft in einer zerstörerischen Schockwelle gesprengt, die alle in der Nähe befindlichen Lebewesen ausschaltet (einschließlich Jäger mit maximaler Rüstung … z.B. euch). Diese immense Schockwelle ist wird „Escaton Judgement“ genannt.

Wenn ihr eine Chance auf Überleben wollt, müsst ihr Alatreon währenddessen attackieren, um die Schockwelle abzumildern. Natürlich immer passend zu einer aktuellen (!) Elementarschwäche. Dafür sprecht ihr euch am Besten mit euren Mitspielern ab.

Bei einer Kraft dieser Größenordnung könnt ihr auch entsprechende Ausrüstung erwarten.. Die Schmiede nimmt bereits Alatreon-Materialien, um für jeden der 14 Typen einzigartige Waffen und Ausrüstungssets herzustellen und schaltet den neuen Set-Bonus Alatreon Divinity frei. Dieser neue Set-Bonus nimmt sich eurer Elementarresistenz an und verwandelt es in elementarschaden für eure Waffe. Ich kann es kaum erwarten, alle Varianten von euch zu sehen.

Während Alatreon im Fokus des Title Update #4 steht, arbeiten wir an ein paar anderen Spezial-Events, die in den nächsten Wochen starten.

Das erste ist das Sizzling Spice Fest, unser Sommer-Event, das im HUB von Seliana stattfindet. Beim Event gibt es viele Federn, Fleischgerichte und jede Menge Ausrüstung zum Craften. Und wie immer gibt es neue Armor Set, Layered Armor, Palico Gear, Weapon Pendants und mehr! Das Sizzling Spice Fest startet am 22. Juli, 02:00 Uhr und geht bis 07. August, 01:59 Uhr.

Das zweite Event ist eine zeitexklusive Event Quest, bei der ihr ein Variant Monster jagen werdet, das kürzlich von der Gilde entdeckt wurde: Frostfang Barioth. Dieser kalte Unhold fordert euch in Hoarfrost Reach mit verbesserten eisbasierten Atemangriffen und sogar der Fähigkeit heraus, den Boden unter euch komplett einzufrieren. Dadurch erhaltet ihr auch den Frostbind-Status. Stellt sicher, dass ihr ausreichend heiße Getränke, Nullbeeren und eine starke Eisresistenz-Rüstung im Gepäck habt, wenn ihr diese Herausforderung annehmt. Die Event Quest nennt sich „The Last White Knight“ und ist vom 07. August 02:00 Uhr bis 20. August 19 um 01:59 Uhr verfügbar.

Monster Hunter World: Iceborne Title Update #4 ist kostenlos ab 09. July um 02:00 Uhr verfügbar. Bleibt gesund, bleibt cool (oder heiß) und viel Spaß bei der Jagd!