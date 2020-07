Monster Hunter - World: In Iceborne fliegt der Alatreon ab 09. Juli

PC XOne PS4

Für Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 9. Juli das kostenlose Title Update 4, welches Spieler von Capcoms Monsterjagd mit allerlei Neuerungen versorgt. Zwei neue Gegner mit dazugehörigen Quests, neue Jägerrüstungen für euch und euren "Palico", neue Optionen beim Schmelzofen, neue Einrichtungsgegenstände und einiges mehr erwarten euch.

Sobald ihr Jägerrang 24 erreicht und die "Safi’jiiva Recon-Aufklärungsquest" gemeistert habt, erwartet euch in der Neuen Welt der "Alatreon", oder auch "Blazing Black Dragon". Der Alatreon gehört zur Klasse der "Elder Dragons" und hat die Fähigkeit, "seine Elemente nach Belieben" während des Kampfes zu wechseln. Entsprechend ändern sich in regelmäßigen Abständen seine Elementarangriffe, aber auch seine Schwachpunkte. Der Kampf wird euch enorm herausfordern und deshalb "solltet ihr mit elementaren Widerständen und Resistenzen ausgestattet sein, in Sekunden umdenken können und euch an das sich ständig ändernde Tempo des Kampfes anpassen." Immer wenn der Alatreon sein Element ändert, geht dies mit einer "zerstörerischen Schockwelle" einher - abgemildert wird diese, indem ihr den Drachen mit der richtigen Elementarschwäche angreift. Wollt ihr den Alatreon besiegen, ist eine gute Absprache im Team somit unerlässlich.

Vom 22. Juli bis 7. August finden das "Sommerzwielicht-Fest" in Astera und das "Lebensfreude-Fest" in Seliana - für Besitzer des Add-Ons Iceborne - statt. Wie gewohnt gibt "es viele Federn, Fleischgerichte und jede Menge Ausrüstung zum Craften". Außerdem läuft vom 7. August bis 20. August die Event-Quest "Der letzte weiße Ritter", in der ihr auf die Jagd nach dem "Frostfang Barioth" macht. Das Monster versucht dies mit seinem Eisatem, der euch und die Umgebung einfrieren kann, zu verhindern. Die kompletten Änderungen des Title Update 4 sind auf der offiziellen Seite für den PC und für die Konsolen nachlesbar. Diese News abschließend seht ihr den Alatreon in einem kurzen Trailer in Aktion.