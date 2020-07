PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 6. bis 10. Juli (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die schon bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen zahlreiche Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

NASCAR Heat 5

Das offizielle Game der populärsten Stockcar-Rennserie der Welt fordert Dich heraus, Meister der NASCAR Cup Series 2020 zu werden. Mit dabei sind alle offiziellen Teams, Fahrer und Autos der drei NASCAR National Series und der Xtreme Dirt Tour, die auf 39 realitätsgetreuen Rennstrecken ausgetragen wird.

Superliminal

In diesem Ego-Puzzlespiel hast Du es mit verwirrenden Perspektiven und optischen Täuschungen zu tun. Die herausfordernden Rätsel löst Du nur, indem Du über den Tellerrand schaust und Dich auf jede mögliche Überraschung gefasst machst. Dieses Game lässt Dich in eine überwältigende Welt eintauchen, die Dich mit spannenden Erzählungen und Momenten fesselt und auf den ersten Blick ganz schön seltsam wirken…

Lanternium

Der mächtige Waschbär braucht Deine Hilfe: Unterstütze ihn auf seinem Weg durch die fantastische Welt dieses familienfreundlichen Spiels und überwindet gemeinsam schwierige Hindernisse und verzwickte Labyrinthe. Löse Rätsel in Form von Blöcken und Farben, während der Waschbär auf Freunde, aber auch auf Feinde trifft, wie den Fuchs und die Schnecke.

Robozarro

Dr. Zarro ist verschwunden – kannst Du das Geheimnis um ihn lüften? Begib Dich dafür mit den Robotern B0-3 und 0-Ramatron auf eine epische Suche durch die Außenbezirke, den Speckgürtel und über die Dächer von Mech Angeles.

CrossCode

Xbox Game Pass – Das Retro-2D-Action-Rollenspiel spielt in der fernen Zukunft von Secret of Mana und Zelda. Freu Dich auf eine fesselnde Sci-Fi-Geschichte mit butterweicher Steuerung, rasantem Kampfsystem und packenden Rätselmechaniken.

Distraint 2

In Distraint 2 findest Du Dich in einer düsteren Spielwelt wieder, die sich der Hoffnung und der eigenen Bestimmung widmet. Du schlüpfst in die Rolle von Price – einem Mann, der seine Menschlichkeit gegen die Partnerschaft mit dem Großkonzern McDade, Bruton und Moore eingetauscht hat. Kann Price seine verlorene Seele zurückgewinnen? Finde es heraus, in dem Du wichtige Items sammelst und heikle Rätsel löst.

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Kirito wacht eines Tages in einer völlig unbekannten virtuellen Welt auf – und trotzdem fühlt sich irgendetwas daran seltsam vertraut an… Der Titel spielt in Underworld, eine weitläufige Welt, die bereits in der Anime-Serie von Sword Art Online vorgestellt wurde. Passend zur Serie, stürzt sich Kirito direkt ins Abenteuer in diesem umfassenden Rollenspiel. Mach Dich also auf was gefasst: Dich erwarten actionreiche Echtzeit-Schlachten mit einer Kombination aus Schwertkunst, heiligen Künsten und den bekannten SAO-Charakteren.

F1 2020

Darauf haben wir doch alle gewartet: F1 2020 ist das bisher umfangreichste F1-Spiel, bei dem Du definitiv einen festen Sitz hinter dem Steuer brauchst – immerhin trittst Du gegen die besten Fahrer der Welt an. Zum ersten Mal kannst Du Dein eigenes F1-Team aufbauen: Erstelle dafür einen Fahrer, finde Sponsoren und einen Motorenlieferanten, stelle Teamkollegen ein und gehe als elftes Team an den Start. Jetzt liegt es an Dir, Windkanäle zu bauen, die Kompetenzen Deines Teams weiterzuentwickeln und so schlussendlich zum Weltmeister aufzusteigen.

The Great Perhaps

The Great Perhaps erzählt die packende Geschichte eines Astronauten, der zur Erde zurückkehrt – zumindest zu dem, was noch von ihr übrig ist. Durch einige Naturkatastrophen ist sie fast vollständig zerstört worden und zwischen den Ruinen findet er ein ungewöhnliches Artefakt: Eine alte Laterne. In ihrem Licht Licht erhascht er Einblick in andere Zeiten und kann in die Vergangenheit reisen. Stürze Dich in eine niemals endende Zeitreise zwischen leeren, melancholischen Szenerien der postapokalyptischen Erde und der ansteckenden Lebensfreude aus längst vergangenen Tagen.

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Cure of the Moon vereint klassische 2D-Action und eine düstere 8-Bit-Ästhetik mit modernem Gameplay. Die Multiple-Szenario-Struktur des letzten Titels kehrt mit einer epischen neuen Geschichte zurück. Du übernimmst die Kontrolle über Zangetsu, ein Schwertkämpfer aus dem Fernen Osten, der eine tiefe Wut gegen die Dämonen und Alchemisten hegt.

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire

Xbox Play Anywhere – Es waren einmal fünf außergewöhnliche Schwestern, die sich stritten, weil jede von ihnen den Engel heiraten wollte. In diesem vertikalen Shooter gerätst du mitten in diese Familienstreitigkeiten. Nutze das Tension Bonus System um Deine Punktzahl und die Anzahl deiner Münzen zu multiplizieren. Mit dem Powershot-System verwandelst Du normale Angriffe in explosive Offensiven – das treibt die Spannung nach oben!